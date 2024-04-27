Narachan、Bitsaeon及Roda三強合體！韓流美聲組合M.O.N.T宣布5/24來台開唱

MINT（官粉名）許願成功，這次真的可以看到三帥本尊一起來台北開唱了！

由隊長Narachan領軍，率領主唱Bitsaeon及負責Rapper的Roda所組成的韓流實力美聲組合M.O.N.T，宣布即將於5/24（五）晚間七點於台北「花漾展演空間」舉辦「BEST OF M.O.N.T MINI CONCERT IN TAIPEI」，這也是M.O.N.T首次以三人姿態來台與粉絲見面，其中第一次造訪的隊長Narachan更是難掩興奮，滿心期待的說：「我已經聽了Bitsaeon跟Roda講了很多這裡的點滴，例如粉絲有多熱情與支持M.O.N.T、工作人員很照顧、地方人文與夜市很好逛外，當然還有小吃非常美味等，這次，終於我要親自來了！」。



M.O.N.T為慶祝出道五周年，面對MINT一日比一日的茁壯，甚至在好嗓音的穿透渲染下，其人氣還跨越到海外領域，讓不少粉絲甚至不惜飛到首爾，只為一聽他們的美聲天籟，只要M.O.N.T每次有公開演出，總是會吸引大批歌迷參加，而於今年1月舉辦為期9天的「M.O.N.T出道五周年影像展特企」，更是吸引非常多粉絲朝聖，為了拉近距離，M.O.N.T還貼心的規劃了「成員日」，讓自己親自到現場與來參觀的MINT近距離互動，另外在影像展前夕，經紀公司更是安排了Roda最愛的麵包鑑賞秀、本身就是繪畫高手的Bitsaeon畫畫秀，與私下喜愛烹飪的Narachan料理秀，讓粉絲除了透過音樂認識M.O.N.T外，藉由這些主題式小聚會，來展現成員更多獨特的才藝與日常面貌，當然還有帥氣外表下，他們搞笑零包袱的一面。



M.O.N.T在今年2月底發行第四張迷你專輯「IDGAF」，是繼第三張迷你專輯「ANTI-HERO」後，睽違3年4個月，帶著主打歌〈IDGAF〉以完整體回歸樂壇，而這次來台開唱，終於不再是三缺一，而是超會唱的三強完整合體，更是讓所有MINT開心不已，之前心心念念的期盼，在寫給他們的祝福卡片中，總是會帶上一句「希望看到Narachan、Bitsaeon與Roda一起來開唱！」的心願終於實現，而M.O.N.T也說：「關於這次演出，我們也十分期待能與所有MINT見面，期待能帶給大家最美好的時光，目前我們已全力進入準備中，要把最棒的舞台與歌曲呈獻給你們，請當天一定要來喔！」，更多「BEST OF M.O.N.T MINICONCERT IN TAIPEI」活動詳情，請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方FB粉絲團或官方IG。



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【BEST OF M.O.N.T MINI CONCERT IN TAIPEI】

•演出日期：2024年05月24日（五）

•入場時間：18：00（依現場實際情況而定）

•演出時間：19：00

•演出地點：花漾展演空間HANASPACE

•演出地址：台北市中正區仁愛路一段17號10樓

•活動票價：座位A區 NT$5,600/座位B區 NT$4,200/身心席NT$2,800

•起售時間：2024/04/27（六）11：00

•購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

•身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

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