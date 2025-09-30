超会唱中文歌的M.O.N.T又献上〈离开的一路上〉！理想混蛋韩文暖留言「听起来很美丽」

以男团竞演节目《PEAK TIME》走红的M.O.N.T（Bitsaeon、Narachan、Roda），过去在台湾演出就给人印象「非常用心献唱多首台湾华语歌」，最新消息主唱Bitsaeon再端出理想混蛋〈离开的一路上〉cover，还被原唱「翻牌！

「离开的一路上 我没忘记／你微笑的脸庞／好像是在告诉著我 不应该为谁哭／可能你一个人 比较幸福／离开的一路上 反覆想起／灿烂的星空下／对彼此许下过什么 天真的美丽／今后 谁也别提起……」Bitsaeon翻唱YouTube高达近4200万点阅，台湾乐团理想混蛋名曲〈离开的一路上〉，影片还放上繁体中文字幕，非常用心。



M.O.N.T官方IG有标明原唱及歌曲，但没有@理想混蛋，理想混蛋却发现了并主动以韩文留言：「谢谢大家的cover，听起来很美丽。」理想混蛋团员Look也留言火焰的emoji表达支持。



其实M.O.N.T月初在台北举行「MONTHLYMONT IN TAIPEI」，Bitsaeon便表演了此首cover并被粉丝MINT广传。2023年M.O.N.T来台湾演出时，Bitsaeon就唱过周兴哲〈你，好不好？〉，Rap担当的Roda还唱了周杰伦〈霍元甲〉及娄峻硕的〈COLORFUL〉，让M.O.N.T直接成为来台献唱最多台湾华语歌的韩星，歌曲年代还照顾到各个世代的MINT，不用担心毫无共鸣，不是MINT的台湾K-POP迷都受到动容，感受M.O.N.T的用心。



