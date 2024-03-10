高潮迭起！《Build Up》Cover IU&AKMU〈NAKKA〉老么音樂家成遺珠，最終四人組合意想不到

Mnet選秀節目《Build Up：男團Vocal生存戰》（Build Up：男子主唱團體生存戰）8日播出了第三回合三人組淘汰賽下半部內容，晉級第四回合名單全公開，四人組合也訂了下來。三人組勝隊共包含：

▼〈祈禱〉崔壽桓、CIX昇勳、朴帝業（回顧：團內主唱比賽變Rapper！回顧《Build Up》演唱BTOB〈祈禱〉）



▼〈想你的時間〉組黃仁赫、崔夏嵐、UP10TION善燏



▼〈Joker〉組JUST B李建宇、金抒炯、鄭秀敏



▼〈FEVER〉姜河允、Jay Chang、吾木提



▼〈普通的一天〉任晙赫、李光錫、PENTAGON Yeo One



雖然規則原先說明敗隊直接淘汰，不過仍和前一回合一樣有敗部復活的機會，惜敗的隊伍裡，評審能選出五人敗部復活，獲選者最終為──A.C.E李東勳、JUST B Bain、金敏緒、AB6IX田雄與M.O.N.T Bitsaeon。其中，〈Bad News〉組雖敗但全員復活。



▼〈Bad News〉M.O.N.T Bitsaeon 、JUST B Bain、金敏緒



觀眾也許都有遺珠人選，而從YouTube片段觀看次數來看，三人組觀看次數最高為〈祈禱〉，兩週累積53萬觀看次數，第二名是〈FEVER〉17萬，第三名是「老么音樂家」池言宇、鄭允書與朴朱熙的〈NAKKA〉（IU feat.AKMU樂童音樂家），有15萬，最遺憾儼然是〈NAKKA〉三人。

網友遺憾道「可惜他們已經被淘汰了，這是我至今最喜歡的表演，聲音很令人讚嘆，舞台炸裂讓觀眾很愉快」、「同步到很完美，對我來說協調性是最好的」、「其他團隊或許有更棒的個人歌手，但在我看來，你們帶來最好的團隊歌曲和迄今最好的團隊」、「老實說，這是第六集中最令人印象深刻的表演。我一直理解評審的選擇，但這是第一次感到有點失望」……等等。

第三回合晉級者全公開後，又是令參賽者苦惱的時刻了，被選為勝隊高等級的成員可以選擇拆不拆隊，最終要四人一組「參賽到最後」，對每個人來說都很關鍵，可選擇的高等級成員壓力就大了。最終結果：

▼BAIN、李東勳（高等級）、朴帝業、田雄組「合夥人們」



▼Bitsaeon、金敏緒、Jay Chang（高等級）、昇勳組「勳敏JayBit」



▼Yeo One、任晙赫、黃仁赫、李光錫（高等級）組「DoReMiFa」



▼崔夏嵐、金抒炯、李建宇、鄭秀敏（高等級）組「MILKY-UP」



▼姜河允、善燏、吾木提、崔壽桓組「WATERFIRE」



新的「ONE TEAM」投票已開始，投票數會影響最後分數加成，此集尾聲還釋出第四回合公演開場，並宣墊底組別的四人會直接淘汰。結果到底會如何呢？

新一集預告片加上現場粉絲網路上透露，依照預告順序勳敏JayBit演唱WOODZ 曹承衍〈Drowning〉，MILKY-UP演唱Mark Ronson〈Uptown Funk〉（ft. Bruno Mars），曹承衍的歌曲，DoReMiFa演唱朴孝信〈Gift〉，WATERFIRE演唱aespa〈Drama〉，合夥人們演唱泰民〈Guilty〉。

勳敏JayBit的演出似乎不如預期，MILKY-UP歡快的演出帶動評審跟著手舞足蹈，合夥人們表演泰民經典的手伸進衣服撫摸姿勢，舞台下評審粉絲都為之瘋狂……



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