《暴君的廚師》畫下完美Ending！不少觀眾紛紛敲碗第二季，潤娥＆李彩玟談第二季可能性

《暴君的廚師》延志永（潤娥 飾）和李獻（李彩玟 飾）克服危機在現代重逢，也因此有不少觀眾都期待會有第二季！

最後一集中，延志永（潤娥 飾）受傷後從現代醫院醒來，被西餐廳選爲主廚，利用《望雲錄》的烹飪方法改編菜單。與御膳房的熟手們重逢的她，還和再次與來到現代的李獻（李彩玟 飾）相遇，以擁抱和親吻完成愛情的結局。



但...觀眾們之間也出現李獻如何來到現代的具體說明不足而感到有點遺憾，雖然是大圓滿結局，但是留下開放的結局餘韻。對於結局，潤娥也說：「我很滿意，這不就是所有人都夢想的結局嗎？」對於第二季製作的可能性？潤娥則回答：「第二季還沒有聽說過，但如果故事繼續下去，所有演員都能再次合作的話，我想嘗試一下。」



李彩玟在採訪中也透露對《暴君的廚師》第二季的想法，李彩玟表示：「看到說『不拍第二季嗎？』覺得很有趣，我也有想過『如果出演第二季會怎樣呢？』甚至想過李獻在現代適應嗎？雖然有過這種想法，但我認為李獻在古裝劇中結束會更好。」已經有許多網友在幻想「李獻現代生活適應記」，要不然可以拍個番外篇讓觀眾們看一下嘛 XD



