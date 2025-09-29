也是神來之筆！《暴君的廚師》「長今」尹瑞娥透露拍攝前3天才被選中，努力學習方言和料理！

《暴君的廚師》「長今」尹瑞娥竟然是拍攝前3～4天前才被選中，真的也是演得很好呀！

尹瑞娥在《暴君的廚師》飾演擁有絕對的嗅覺的「徐長今」一角，她把天真爛漫又充滿好奇心的18歲少女的形象、方言和生動的表情都詮釋的很好。還是幫助延智永（潤娥 飾）適應朝鮮時代的核心人物，兩人的默契度受到觀眾們的喜愛。



令人驚訝的是，尹瑞娥是在拍攝前3～4天才被選中。她表示：「在拍攝前3～4天收到劇本後加入《暴君的廚師》，爲了劇中的角色，必須儘快說全羅道方言。我希望我的方言和前一部作品不一樣，所以聯繫一起出演前作（《玉氏夫人傳》）的演員洪鎮基（飾演 孟熟手），因爲他是全羅道出身。另外，奶奶在全羅道麗水，每當拍攝中期有休息時間都會去麗水，一邊聊天、一邊去市場練習方言。」不僅僅是方言，尹瑞娥也去料理學院學習基本刀工等。



尹瑞娥說：「我從小就很尊敬張太侑導演，所以收到這樣的聯繫時，感覺就像做夢一樣。雖然很時間緊迫，但反而努力從容地壓縮角色，拿到劇本的時候，我就確信自己可以演好這個角色。這是一個很好的經驗，感謝觀眾們給予好評，也感謝大家對演技的喜愛。」



而2000年出生的尹瑞娥，在2013年開始作為演員活動，近年也出演過《無法抗拒的他》、《單戀原聲帶》、《今日的網漫》、《末日愚者》和《玉氏夫人傳》的作品，皆展現不同的面貌，也期待她之後的新作品呢！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞