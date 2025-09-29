《暴君的廚師》大結局收視17.1%刷新高！潤娥＆李彩玟克服危機，迎來幸福的結局♥

28日播出《暴君的廚師》最後一集中，延志永（潤娥 飾）和李獻（李彩玟 飾）克服危機在現代重逢，延續了愛情。大結局收視也衝至17.1%，刷新自身最高紀錄。

雖然延志永努力阻止叛亂，但最終李獻與謀反的際閂大君（崔貴華 飾）還是進行對抗。延志永和御膳房熟手們，孔吉（李周安 飾）也帶領的戲子們加入其中。藉助延志永和李獻的對抗，使國家陷入混亂的逆賊姜漠珠（姜漢娜 飾），還有際閂大君派的人都迎來悲慘的結局。

但是...際閂大君趁亂帶走延志永，並對李獻說：「你還記得你即位前我們一起飲酒的地方？我們在那裡見，如果你不獨自前來...待令熟手就死定了。」際閂大君和李獻經過一陣對抗，眼看際閂大君的劍要往李獻的身上砍，延志永馬上衝過去替他擋下一刀，鮮血濺到《望雲錄》上，延志永也對李獻坦言不想離開，並對他說：「我愛你！」就在這時《望雲錄》啟動了，延志永回到原本的世界，獨自留下的李獻的哭聲。（不過...那個動畫也讓不少觀眾「吐槽」有點出戲 XD）



回到現代的延志永也查了資料，發現歷史與她穿越之前不同，看到燕熙君失蹤的記錄後，抱着李獻可能還活著的希望，努力想要回到他身邊。但不管怎麼努力，《望雲錄》都沒有讓延志永回到過去，一直對李獻懷有思念的延志永被西餐廳選爲主廚，與和御膳房裡的廚師們一模一樣的廚師們重新開始工作。



之後，延志永在向無理的客人（任頌載？）解釋食物的過程中，身穿西裝的李獻突然出現在她面前。見到夢寐以求的臉龐的延志永因涌上心頭的感情流著眼淚擁抱了他，李獻用深情的吻回應他。正如李獻所承諾的那樣，如果成爲自己的伴侶，每天都會為她做拌飯，最後就在兩人一起吃拌飯的可愛樣子落下帷幕。雖然沒有說明李獻是怎麼穿越到現代，甚至還有西裝穿 XD 但...至少是 Happy Ending 了啊！大家喜歡這個結局嗎？



