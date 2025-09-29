也是神来之笔！《暴君的厨师》「长今」尹瑞娥透露拍摄前3天才被选中，努力学习方言和料理！

《暴君的厨师》「长今」尹瑞娥竟然是拍摄前3～4天前才被选中，真的也是演得很好呀！

尹瑞娥在《暴君的厨师》饰演拥有绝对的嗅觉的「徐长今」一角，她把天真烂漫又充满好奇心的18岁少女的形象、方言和生动的表情都诠释的很好。还是帮助延智永（润娥 饰）适应朝鲜时代的核心人物，两人的默契度受到观众们的喜爱。



令人惊讶的是，尹瑞娥是在拍摄前3～4天才被选中。她表示：「在拍摄前3～4天收到剧本后加入《暴君的厨师》，爲了剧中的角色，必须尽快说全罗道方言。我希望我的方言和前一部作品不一样，所以联系一起出演前作（《玉氏夫人传》）的演员洪镇基（饰演 孟熟手），因爲他是全罗道出身。另外，奶奶在全罗道丽水，每当拍摄中期有休息时间都会去丽水，一边聊天、一边去市场练习方言。」不仅仅是方言，尹瑞娥也去料理学院学习基本刀工等。



尹瑞娥说：「我从小就很尊敬张太侑导演，所以收到这样的联系时，感觉就像做梦一样。虽然很时间紧迫，但反而努力从容地压缩角色，拿到剧本的时候，我就确信自己可以演好这个角色。这是一个很好的经验，感谢观众们给予好评，也感谢大家对演技的喜爱。」



而2000年出生的尹瑞娥，在2013年开始作为演员活动，近年也出演过《无法抗拒的他》、《单恋原声带》、《今日的网漫》、《末日愚者》和《玉氏夫人传》的作品，皆展现不同的面貌，也期待她之后的新作品呢！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻