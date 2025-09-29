《暴君的廚師》劇迷腦洞大開，敲碗番外篇「李獻現代生活適應記」：看《王的男人》被氣暈、回家要花三千元！

《暴君的廚師》昨晚迎來大結局，燕熙君兌現承諾與延志永重逢，為故事畫上圓滿句點。 不過短短12集的篇幅讓很多觀眾大呼沒看夠，認為最後一集的故事還有很多可寫可拍，還給出超多新奇又有趣的idea！

*以下內容包含大結局重要內容！！！



《暴君的廚師》第12集結尾，延志永（潤娥 飾）在現代醒來、回歸原本的生活，一個月後入職前輩的餐廳，發現廚房人馬竟與水剌間的陣容一模一樣。 某天延志永被食客刁難，一名男子突然出手援助，居然是穿越到現代的燕熙君（李彩玟 飾）！他已剪掉長髮、換上現代西裝，卻仍保留古人的講話腔調。 久違重逢，兩人都欣喜不已，深情擁吻在一起。 後記裡，燕熙君親手為延志永製作「還世飯」，但對穿越過程守口如瓶，為故事留下無限的遐想。



劇集播出後，立即有入戲太深的觀眾開始擔憂燕熙君的現代生活：「身份證該如何解決？」「能活著已經是奇跡了，趕快接種各種疫苗啊！」「可是沒有身份證就不能接種疫苗…」「還要服兵役」「如果想回家（景福宮）看看，需要交出3千韓元ᅲ」



也有人操心李獻的生計問題：「是不是要去民俗村做兼職？」「可以申請成為『處容舞國家無形遺産保有者』」「擔任朝鮮歷史研究專家」「延志永父親在研究古書，遇到不懂的地方剛好可以問他耶」「意外地非常精通漢字的年輕人」XD



同時，還有很多觀眾敲碗拍攝番外篇，主題就是看燕熙君如何適應現代生活！網友們激情腦補了很多橋段：「李獻看電影《王的男人》大概會氣到暈厥吧，自己和孔吉居然是那樣的關係XD一定要拍他的reaction影片！」「李獻回家一看，好多建築都消失了，委屈問『宮殿何以變成這副模樣？』」「要是知道日據時代的歷史，可能會捂著後頸倒下kkk」



「李獻可以發揮美食家天賦、成為吃播YouTuber，但很可能跟網友一言不合吵起來XD」「續集就拍《廚師的暴君》」「外傳真的越想越有趣，希望能出個年末特輯」。



小編覺得李彩玟和潤娥的現代扮相也非常適配，大家希望看到什麼劇情呢？



