【韓網熱門】《暴君的廚師》收視率又又又創新高了！《淚之女王》後tvN最高！網喊：求李彩玟潤娥二搭

奇幻古裝劇《暴君的廚師》以亮眼成績畫下句點！該劇講述一名21世紀廚師意外穿越到朝鮮時代後展開的奇幻故事，最終回收視率高達17.1%（全國基準），創下該劇自開播以來最高紀錄。

根據Nielsen Korea公布數據，《暴君的廚師》不僅超越去年的《正年》，更寫下繼《淚之女王》之後tvN收視率最高的紀錄，成功掀起觀眾熱烈討論。



韓國網友評論：

1. 化學反應瘋了，罕見的神級組合！兩人一定要再合作一次

2. 大結局有點突然，不過整體還是很有趣~

3. 恭喜恭喜！真的看得超開心

4. 祝賀！潤娥戲份很多，真的辛苦了

5. 大結局最高收視誕生啦，恭喜！李獻和志英怎麼捨得送走ᅲᅲᅲᅲ

6. 平常都只看YouTube的我，這次竟然好幾年來第一次追到最後一集！男女主顏值、聲音、演技全都滿意，導演還很會拍配角。 因為《暴廚》6 週裡笑過哭過

7. 雖然中間有些小遺憾，但整體很有趣。 男女主太帥太美真的無敵

8. 看這收視曲線，若再拖長可能掉得很慘，好險最後一集守住了

9. 8樓的，你到底在說啥，這部收視就掉過一次而已啊裝什麼懂ᄏᄏᄏᄏᄏ

10. 沒有劇情壓力，輕鬆又有趣

11. 恭喜！真的超好看~~請給我第二季！！

12. 很期待張太侑導演的下一部作品

13. 化學反應爆棚，男主演技尤其是情感戲超讚，下部作品一定會追

14. 好久沒跟家人一起追劇，潤娥表現太棒了

15. 大結局衝很高，是不是該拉長集數

16. 久違為了一部劇守著電視，好看到爆

17. 好久沒這麼愉快追劇了ᄏᄏᄏ恭喜

18. 雖然有點草草收尾，但能以HE結束還是不錯

19. 哇，大發！我現在才看到第8集，明朝使臣那段有點拖，不過後面應該會變有趣吧？

20. 好好看啊！因為《暴廚》第一次認識李彩玟，演技真的不錯

21. 哇，比上一集高5%收視，瘋了

22. 真的超好看啦！雖然還是有些小遺憾，不過12集能做到這樣已經是最棒的結果了。 最後現代的李獻&志英場景直接被洗腦ᄏᄏᄏᄏ李獻由李彩玟演真好，志英由潤娥演更好ᅲᅲᅲᅲᅲ想念獻、Team御膳房ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

原文：https://theqoo.net/square/3933764675

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

