【韩网热门】《暴君的厨师》收视率又又又创新高了！《泪之女王》后tvN最高！网喊：求李彩玟润娥二搭

奇幻古装剧《暴君的厨师》以亮眼成绩画下句点！该剧讲述一名21世纪厨师意外穿越到朝鲜时代后展开的奇幻故事，最终回收视率高达17.1%（全国基准），创下该剧自开播以来最高纪录。

根据Nielsen Korea公布数据，《暴君的厨师》不仅超越去年的《正年》，更写下继《泪之女王》之后tvN收视率最高的纪录，成功掀起观众热烈讨论。



韩国网友评论：

1. 化学反应疯了，罕见的神级组合！两人一定要再合作一次

2. 大结局有点突然，不过整体还是很有趣~

3. 恭喜恭喜！真的看得超开心

4. 祝贺！润娥戏份很多，真的辛苦了

5. 大结局最高收视诞生啦，恭喜！李献和志英怎么舍得送走ᅲᅲᅲᅲ

6. 平常都只看YouTube的我，这次竟然好几年来第一次追到最后一集！男女主颜值、声音、演技全都满意，导演还很会拍配角。 因为《暴厨》6 周里笑过哭过

7. 虽然中间有些小遗憾，但整体很有趣。 男女主太帅太美真的无敌

8. 看这收视曲线，若再拖长可能掉得很惨，好险最后一集守住了

9. 8楼的，你到底在说啥，这部收视就掉过一次而已啊装什么懂ᄏᄏᄏᄏᄏ

10. 没有剧情压力，轻松又有趣

11. 恭喜！真的超好看~~请给我第二季！！

12. 很期待张太侑导演的下一部作品

13. 化学反应爆棚，男主演技尤其是情感戏超赞，下部作品一定会追

14. 好久没跟家人一起追剧，润娥表现太棒了

15. 大结局冲很高，是不是该拉长集数

16. 久违为了一部剧守著电视，好看到爆

17. 好久没这么愉快追剧了ᄏᄏᄏ恭喜

18. 虽然有点草草收尾，但能以HE结束还是不错

19. 哇，大发！我现在才看到第8集，明朝使臣那段有点拖，不过后面应该会变有趣吧？

20. 好好看啊！因为《暴厨》第一次认识李彩玟，演技真的不错

21. 哇，比上一集高5%收视，疯了

22. 真的超好看啦！虽然还是有些小遗憾，不过12集能做到这样已经是最棒的结果了。 最后现代的李献&志英场景直接被洗脑ᄏᄏᄏᄏ李献由李彩玟演真好，志英由润娥演更好ᅲᅲᅲᅲᅲ想念献、Team御膳房ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

