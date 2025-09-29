影帝崔岷植人生二幕開啟！與韓韶禧大銀幕首合作，韓版《高級實習生》今日正式開拍

韓國影壇重量級新作《高級實習生》（暫譯/《인턴》）於本日（29日）正式公佈主演陣容，由國寶級影帝崔岷植人氣搭檔女神韓韶禧，並集結金錦順、金準韓、柳惠英等實力派演員，話題性十足。

《高級實習生》翻拍自同名人氣電影，以韓國式溫度重新詮釋故事。 劇情講述一間時尚公司CEO意外聘請到一位銀髮族實習生，兩人從磨合到互相理解，展開一段充滿笑淚的人生故事。

崔岷植將飾演退休後尋找人生第二春的「基浩」，挑戰與《破墓》、《鳴梁：怒海交鋒》、《闇黑新世界》截然不同的角色面貌，展現溫暖細膩的一面。 韓韶禧則化身年營收達百億的時尚公司女總裁「宣祐」，接棒Anne Hathaway（原作女主角），散發幹練魅力與強大氣場。

其他配角同樣亮眼：金錦順飾演公司員工食堂的經營者「熙淑」，金準韓飾演副代表「永煥」，柳惠英則飾演基浩的貼身指導「敏雅」。導演由曾執導《82年生的金智英》的金度英擔綱，他以溫暖細膩卻帶有犀利洞察的視角見長，這次更被寄予厚望。

《高級實習生》於今日正式開機，預計將成為繼原版後，再度溫暖人心的療癒系作品。

