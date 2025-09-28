韓國人氣女團EVERGLOW台北首場見面會<4EVERGLOW IN TAIPEI>11/1正式登台，9/29遠大售票系統開賣

韓國K-POP女團EVERGLOW宣布將帶著 正式登台，這也是她們首次以亞洲粉絲見面會巡迴的形式來到台灣。成員們紛紛表達對這趟旅程的高度期待，表示已經準備好要與台灣的 FOR·EVER（官方粉絲名）共度難忘的秋日午後時光。活動將於 2025年11月1日（六）下午3點在台北CLAPPER STUDIO（三創生活園區5樓） 舉行，門票將於 9月29日中午12點透過遠大售票網站正式開賣。

自2019年出道以來，EVERGLOW以強烈的舞台魅力與獨特的音樂風格迅速受到矚目。從出道曲〈Bon Bon Chocolat〉到〈Adios〉、〈DUN DUN〉，再到近期的〈SLAY〉與〈ZOMBIE〉，每一次回歸都展現出令人驚艷的能量與表演實力。2025年加入新經紀公司，由E·U、SIHYEON、ONDA、AISHA 四位成員持續展開活動，這次亞洲巡迴粉絲見面會更將首度造訪台北，成為全新旅程中最令人期待的篇章之一。



談到即將首次訪台，EVERGLOW成員們難掩興奮之情表示：「能以見面會形式來到台北真的太令人期待了！我們一直都很喜歡台灣，這次終於能與 FOR·EVER面對面相見，感覺就像久違的約定終於實現，也想趁機品嚐更多當地的美食。」她們也分享對台北的印象：「台北是我們一直很想造訪的城市，無論是風景還是氛圍，都讓人覺得新鮮又充滿魅力。尤其是台灣的夜市和各種道地小吃，都聽說過非常多次，想要好好體驗！」同時也補充：「我們本來就對奶茶愛不釋手，這次絕對不想錯過！」

最後，她們不忘向粉絲喊話：「希望這場見面會能成為台灣FOR·EVER們難以忘懷的一天。我們會以全新的心情，全力以赴地呈現舞台，一起度過幸福、分享心意的時光。非常感謝大家長久以來的等待，台北，Let’s go！」

除了見面會活動之外，EVERGLOW在活動當日也將舉辦4EVERGLOW特典會，內容包含1:1 自拍、1:6合照、一對一簽名會等，讓粉絲能與成員近距離互動。相關售票資訊將同步公布於主辦單位RNR SQUARE TAIWAN官方社群平台。門票9月29日遠大售票網站正式開賣，粉絲們務必鎖定售票時間，把握與 EVERGLOW面對面相見的珍貴機會。



[ 活動資訊 ]

EVERGLOW ASIA FANMEETING TOUR : 4EVERGLOW IN TAIPEI

演出日期｜2025年11月1日 (六)

演出時間｜15:00

演出地點｜CLAPPER STUDIO

演出地址｜台北市中正區市民大道三段2號5樓（三創生活園區）

活動票價｜VIP：NT$4,380 | GA：NT$3,880 | 愛心席：NT$2,190（全區座席）

啟售時間｜2025年9月29日 12:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站

售票連結｜https://reurl.cc/QaAXaO

主辦單位｜RNR SQUARE TAIWAN、CHXTTA COMPANY







