兄弟不和？ SEVENTEEN S.COUPS再三叮嘱粉丝「别去我哥咖啡厅」引猜测，真相众说纷纭

SEVENTEEN成员S.Coups（崔胜哲）近日谈及亲哥哥经营的咖啡厅，负面态度让很多粉丝都惊讶，亦引发外界关於兄弟关系的各种猜测。

S.Coups於27日在粉丝平台Weverse表示，最近即将与队友珉奎一起展开新的小分队活动，原本不想说不愉快的事情，但终究不吐不快：「 因为和哥哥之间有各种问题，如果克拉们（SEVENTEEN粉丝名）是因为喜欢那间咖啡厅而去光顾，我没什么好说的，但不希望大家为了我或者因为我而去消费。」

这并非S.Coups第一次提及哥哥的咖啡厅。 他在17日曾留言：「最近经常看到咖啡厅的影片，但那与我无关，如果不去那边消费，我会很感谢。」并补充：「希望让更多Carat知道，我知道很多粉丝会关注并前往。」



S.Coups的重复声明，被解读为否认了部份粉丝间流传的「咖啡厅持股说」，同时他提到「和哥哥之间有各种问题」，也让外界猜测两人可能存在不和。 但也有部份粉丝解释，两人平时关系亲密，甚至会一起生活与旅行，S.Coups也许是希望哥哥因为「咖啡厅本身」获得成就，而非作为「明星的家人」受到瞩目。

这番发言亦在韩网引起激烈讨论，有人指出，S.Coups的叮嘱亦可理解为「不希望粉丝为自己花钱」，或不希望家人利用粉丝对自己的喜爱来赚钱，为避免潜在的误会而提前划清界限。 还有人透露，前段时间很多外籍粉丝公开了S.Coups亲哥咖啡厅的地址，并大举前往拍照打卡，甚至公开了亲哥的面容、肆意揣测亲哥的交往对象，因此S.Coups才通过粉丝沟通平台再三委婉劝阻。



目前，S.Coups正与同团成员珉奎以小分队「S.COUPS X MINGYU」准备活动，新专辑《HYPE VIBES》将於29日下午6点正式发行。



▽《HYPE VIBES》预告片：



