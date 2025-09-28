SEVENTEEN睽违7年强势回归香港举行演唱会 全场爆满热情开唱

韩国人气男团Seventeen事隔七年，再次重返香港举行演唱会，於9月27日及28日在启德体育馆举行一连两场《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW] IN HONG KONG》。作为世界巡演海外首站，两日门票均全数售罄。

演唱会於昨晚（27日）首场演出，全员黑色劲装拉开序幕，SEVENTEEN穿著黑色劲装登场，接连演唱《HBD》及《THUNDER》，瞬间点燃全场气氛。随后，成员们逐一向粉丝问好，成员Jun以普通话问候：「香港！想我们了吗？」随即以广东话亲切地说：「好开心今日嚟到呢度同大家有一个开心嘅夜晚，希望大家玩得开心。」

整场演唱会精心设计，除了热唱多首大热歌曲如《HOT》及《Rock with you》，每位成员还带来了个人舞台表演。VERNON一边弹吉他一边深情演绎《Shining Star》，而MINGYU则戴上墨镜、穿著西装，型爆诠释节奏感十足的《Shake It Off》。

当晚的惊喜时刻莫过於影坛巨星成龙的登场，由成员Jun亲自介绍出场。成龙不仅现身支持，还现场演唱了经典歌曲《真心英雄》，引发全场惊呼。

在Encore环节，SEVENTEEN连唱《A-TEEN》、《9-TEEN》及《20》，并以中文献唱粉丝颂《相遇的意义》，让粉丝感动不已。队长S.COUPS回忆起十年前曾来香港参加《MAMA音乐颁奖礼》，并向粉丝承诺：「今后会多些来香港见大家。」

演唱会尾声，粉丝们高喊「Encore」，SEVENTEEN再度登场，带来《Eyes on you》及《VERY NICE》等经典歌曲，并多次用广东话表达对粉丝的感谢：「好爱你地，我爱你。」

整场演唱会持续约3个半小时，SEVENTEEN共演绎近30首歌曲，让粉丝们满载而归，度过了一个难忘的夜晚。

