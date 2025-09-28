[有雷]妳不信任我，但還是要保護妳！《暴風圈》全智賢陷入保鑣姜棟元深情攻勢！幕後黑手已現身！（EP.6－7）

[有雷] 《暴風圈》僅剩下最後2集，總統候選人徐聞柱（全智賢飾）對於謎樣又總能保護她的帥氣保鑣白山湖（姜棟元飾）心動，兩人甚至想就此離開韓國。但這場戰爭風波仍在繼續，就連殺害徐聞柱前夫的幕後黑手也已現身。

以下為防雷線



候選人徐聞柱再度受到攻擊，白山湖帶著她前往山中祕密小屋，兩人明白無法阻止戰爭發生，不如一起離開。兩人也確認了對彼此的心意，暫時拋開一切而當作只是平凡的男女相遇，共度一夜之後，原本預計搭船離開，此時徐聞柱卻接到助理電話，表示兩人昨晚的一切遭到竊聽，甚至媒體更發布了兩人談話的錄音檔案，剛喪夫的徐聞柱卻與保鑣情話綿綿，令她的聲望一落千丈。



白山湖為找出竊聽者，先離開山中小屋找上他的雇主，雇主表示並未監聽他們倆人，不過白山湖卻被國情院的人以北韓的祖母威脅而制伏，此時他發現自己的神像項鍊內有著竊聽器，而遠在山中小屋的徐聞柱，聽見了山湖的一切，也發現山湖是接受保護並監視她的任務。這個監聽器是徐聞柱為了監聽保鑣山湖而放的，錄音檔會直接上傳雲端，表示駭客入侵了她的雲端資料而竊取這段錄音。



徐聞柱頓時覺得對山湖的信任盡失，決定離開，戰爭議題仍在發酵，徐聞柱正努力證實北韓潛艦的真實存在。白山湖則是努力找出所謂的美國軍火遊說家Stella Young的真實身分。此時還有一位來自阿根廷的律師，協助徐聞柱的議員老公張峻翼在當地開公司與購買房地產，而他認為暗殺事件以及徐聞柱受到炸彈威脅，都來自遺產的繼承，而自稱要為張峻翼處理這些房產的人，就是Stella Young。



白山湖找上了張峻翼的小三姜漢南（元智安飾），大家都認為她是Stella Young的同時，白山湖卻證實了Stella Young在海外簽署合約時，姜漢南人在國內，她只是Stella Young用來混淆視聽的分身。而徐聞柱由阿根廷房產的事件意識到她平時所尊敬的老師，真正的身分是國情院祕密探員，老師宣稱有來自張峻常（吳正世飾）的證據，要把張峻翼運作成是北韓間諜，瓦解人民思想。此外再利用徐聞柱的父母背景將她也塑造為想要選總統的北韓間諜。



徐聞柱約了她的婆婆，希望她當面承認自己就是殺害張峻翼的始作俑者，因為峻翼並非她親生的兒子，而峻翼生前也發現了自己的母親其實就是Stella Young的事實。這所謂的小三姜漢南也是婆婆精心安排的，但因白山湖已經與姜漢南達成協議，於是姜漢南當場倒戈，所有人槍口都指向婆婆Stella Young。但徐聞柱與白山湖已無退路，中彈的白山湖只能抱著她跳入海中。



