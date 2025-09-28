[有雷]你不信任我，但还是要保护你！《暴风圈》全智贤陷入保镳姜栋元深情攻势！幕后黑手已现身！（EP.6－7）

[有雷] 《暴风圈》仅剩下最后2集，总统候选人徐闻柱（全智贤饰）对於谜样又总能保护她的帅气保镳白山湖（姜栋元饰）心动，两人甚至想就此离开韩国。但这场战争风波仍在继续，就连杀害徐闻柱前夫的幕后黑手也已现身。

候选人徐闻柱再度受到攻击，白山湖带著她前往山中秘密小屋，两人明白无法阻止战争发生，不如一起离开。两人也确认了对彼此的心意，暂时抛开一切而当作只是平凡的男女相遇，共度一夜之后，原本预计搭船离开，此时徐闻柱却接到助理电话，表示两人昨晚的一切遭到窃听，甚至媒体更发布了两人谈话的录音档案，刚丧夫的徐闻柱却与保镳情话绵绵，令她的声望一落千丈。



白山湖为找出窃听者，先离开山中小屋找上他的雇主，雇主表示并未监听他们俩人，不过白山湖却被国情院的人以北韩的祖母威胁而制伏，此时他发现自己的神像项炼内有著窃听器，而远在山中小屋的徐闻柱，听见了山湖的一切，也发现山湖是接受保护并监视她的任务。这个监听器是徐闻柱为了监听保镳山湖而放的，录音档会直接上传云端，表示骇客入侵了她的云端资料而窃取这段录音。



徐闻柱顿时觉得对山湖的信任尽失，决定离开，战争议题仍在发酵，徐闻柱正努力证实北韩潜舰的真实存在。白山湖则是努力找出所谓的美国军火游说家Stella Young的真实身分。此时还有一位来自阿根廷的律师，协助徐闻柱的议员老公张峻翼在当地开公司与购买房地产，而他认为暗杀事件以及徐闻柱受到炸弹威胁，都来自遗产的继承，而自称要为张峻翼处理这些房产的人，就是Stella Young。



白山湖找上了张峻翼的小三姜汉南（元智安饰），大家都认为她是Stella Young的同时，白山湖却证实了Stella Young在海外签署合约时，姜汉南人在国内，她只是Stella Young用来混淆视听的分身。而徐闻柱由阿根廷房产的事件意识到她平时所尊敬的老师，真正的身分是国情院秘密探员，老师宣称有来自张峻常（吴正世饰）的证据，要把张峻翼运作成是北韩间谍，瓦解人民思想。此外再利用徐闻柱的父母背景将她也塑造为想要选总统的北韩间谍。



徐闻柱约了她的婆婆，希望她当面承认自己就是杀害张峻翼的始作俑者，因为峻翼并非她亲生的儿子，而峻翼生前也发现了自己的母亲其实就是Stella Young的事实。这所谓的小三姜汉南也是婆婆精心安排的，但因白山湖已经与姜汉南达成协议，於是姜汉南当场倒戈，所有人枪口都指向婆婆Stella Young。但徐闻柱与白山湖已无退路，中弹的白山湖只能抱著她跳入海中。



