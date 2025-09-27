池晟♥李寶英結婚12週年！像新婚一樣甜蜜，和兒子、女兒一起拍全家福

池晟和李寶英在迎來結婚12週年，一樣是好甜蜜啊♥

李寶英在 IG 寫下：「已經12週年！」兩人的合照外，另一張照片是他們抱著子女，全家還一起穿著白色 T- Shirt，營造出既乾淨又溫暖的氛圍。還有疑似從池晟那裡收到的紅玫瑰，如同紅玫瑰的花語「熱戀」一樣，兩人結婚多年，依然保持著熾熱的感情，讓人羨慕不已。



池晟、李寶英交往6年後在2013年結婚，婚後育有一女一男。夫妻倆偶爾會通過 IG 分享溫馨的家庭日常，為了兼顧事業和家庭，他們約定好輪流拍戲，還會給對方送上應援咖啡車，展現關愛與支持！

李寶英今年通過《死亡天使瑪莉》回歸小螢幕，該劇講述身為醫生的主人公非法協助絕症患者實施安樂死，以及追蹤這些非法行為的刑警並展開追逐戰的故事。她在劇中飾演資深急救醫學科醫生「禹素貞」一角。



另外，池晟今年下半年也有新作品《法官李漢英》，該劇講述曾作為大型律師事務所奴隸般生存、後意外回到十年前的腐敗法官李漢英，通過全新選擇懲治惡人、實現正義的回歸奇幻劇。他將飾演忠南地方法院的單獨法官「李漢英」，期待他再展現精湛的演技！



