舒淇《女孩》首戰釜山影展奪最佳導演，感謝恩師侯孝賢與丈夫馮德倫支持：「娶了不常在家的女人」

第30屆釜山國際電影節（BIFF）26日晚間於釜山「電影殿堂」露天舞台舉行閉幕式，首度設立的主競賽單元「釜山獎」揭曉，由中國導演張律執導的執導《羅目的黃昏》奪得大賞，舒淇則憑首部執導長片《女孩》獲頒最佳導演獎。

本屆「釜山獎」共有14部亞洲電影入圍競賽，評選出大賞、最佳導演獎、評審團特別獎、最佳男女演員獎及藝術貢獻獎等多個獎項。 擔任評審團主席的韓國導演羅泓鎮表示，《羅目的黃昏》獲獎過程「毫無爭議，非常容易決定」。 該片由白百何、劉丹主演，取景於峨眉山下的羅目古鎮，講述一名女子帶著前男友寄來的明信片赴西南小鎮尋找舊情痕跡的故事。



演員出身的舒淇則憑處女作《女孩》獲最佳導演獎。 該片屬自傳性質，描繪一名少女在酗酒父親與嚴厲母親的陪伴下成長，度過動盪不安的童年，將她所經歷的家庭暴力創傷搬上大銀幕。 舒淇在致詞時數度哽咽，感謝恩師侯孝賢、家人與丈夫馮德倫：「感謝從小到大一直鞭策我的爸媽，一直非常支持包容我的先生，謝謝他娶了一個不常常在家的女人。 希望所有心裡受傷的女孩們，可以勇敢地走出美好的未來。」





獲獎後，舒淇亦通過個人IG分享了喜悅心情。



評審團特別獎頒給韓昌祿導演的《衝衝衝》。 該片取自「衝動」、「衝突」、「衝擊」三詞首字，描寫三位高中同學陷入情感漩渦的故事。

最佳男演員獎由《愚者的身份》三位主演北村匠海、林裕太、綾野剛共同獲得; 憑《Sky Castle》被大眾熟悉的19歲韓國演員李智元，則以《通往消逝之路（En Route To）》成為新進影后。由左至右依次為張律、舒淇、韓昌祿、李智元、林裕太。



此外，藝術貢獻獎由《狂野時代》美術總監屠楠與劉強獲得。 《 It Sounds Louder on Rainy Days 》導演金尚允和《遠方延誤》導演王瀚渲獲得善才獎，《通往抹去的路》導演劉在仁摘下新浪潮獎。 最佳紀錄片獎則頒給朱路美、金泰日及Hemen KHALEDI等導演。

釜山國際電影節自1996年創辦以來，已成為亞洲規模最大的新銳與藝術電影平台。 今年適逢30屆，特別增設主競賽單元「釜山獎」。 本屆共邀請241部作品展映，十天活動吸引觀眾達16萬2405人次，圓滿落幕。



【第30屆釜山國際影展主競賽單元獲獎名單】

釜山獎 - 最佳影片（大獎）：《羅目的黃昏》張律

釜山獎 - 最佳導演：舒淇《女孩》

釜山獎 - 評審團特別獎：《衝衝衝》韓昌祿

釜山獎 - 最佳女演員：李智元《通往抹去的路》

釜山獎 - 最佳男演員：北村匠海、綾野剛、林裕太《愚者的身分》

釜山獎 - 藝術貢獻獎：屠楠劉強《狂野時代》

新浪潮獎：劉在仁《通往抹去的路》

最佳紀錄片獎：朱路美、金泰日、Hemen KHALEDI

善才獎：金尚允《 It Sounds Louder on Rainy Days 》，王瀚渲《遠方延誤》

