TWICE子瑜驚喜跨國合作！合作美國歌手Corbyn Besson推出新歌〈Blink〉MV 電暈眾人～

人氣女團 TWICE 子瑜真的太美了～，和美國歌手Corbyn Besson（柯賓貝森）的新歌〈Blink〉MV大家都看了嗎？

子瑜與Corbyn Besson共同合作的歌曲〈Blink〉已於9月26日下午1點正式發行。此前，美國知名樂團Why Don't We（天生一團）前成員Corbyn Besson曾透過官方YouTube與SNS頻道預告這次與子瑜的合作，引起全球樂迷熱烈關注。



▼新歌〈Blink〉MV：



〈Blink〉是一首以輕快且律動的旋律，詮釋「與某人初次相遇時，彷彿整個世界都被對方填滿」那一瞬間的浪漫情感的二重唱歌曲。子瑜與Corbyn Besson在節奏感十足的音樂上展現了絕佳音色融合，並於首爾街頭拍攝的MV更增添了聆聽與觀賞的趣味。這首由兩人合力完成的〈Blink〉，可在各大音源平台收聽。

子瑜在去年9月透過首張迷你專輯《abouTZU》以個人身份出道，展現了作為獨立歌手的實力。此次與全球音樂人合作，讓人更加期待她未來的音樂發展。

▼子瑜在2024年9月6日推出的solo熱門曲〈Run Away〉MV 已累積1990萬觀看次數：



TWICE則持續在國內外舞台活躍，展現「全球頂級女團」的影響力。她們第六次世界巡演《THIS IS FOR》以開放360度觀眾席的壯觀規模舉行，與全球粉絲們見面。此外，收錄於Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶的〈TAKEDOWN〉（由成員定延、志效、彩瑛演唱）以及TWICE迷你14輯中的《Strategy》也在美國Billboard Hot 100、英國Official Singles Chart Top 100等多個主要排行榜上取得亮眼成績，不論團體還是個人都持續活躍中。

