《你和其余的一切》热播！金高银笑认读本停不下来：第四集就急著追问下一集！为角色增重6kg

女演员金高银接下Netflix新剧《你和其余的一切》，在首尔接受访问时大方分享拍摄心情与角色心得。 她形容这部戏像一本小说，「就像读到最后一页才完整的感觉，演的时候也像一步一步小心往前走，像一个字一个字慢慢读出来。 」

金高银透露，自己原本只是随意翻开剧本，没想到读到第四集后立刻打电话追问：「第五集呢？ 什么时候出？ 」让她决定接下角色。 她特别喜欢剧名，「刚听到时以为是人名，但觉得很美、很适合。 」



戏里要从20岁演到40岁，她为了表现差异，不仅刻意增重再减重，体重前后差了6kg，还在细节上下功夫。 「20岁初头还有点高中生气息，所以想脸颊肉多一点; 30岁就是职场最拼的时期，语气、姿态都会变; 到40岁则更平静沉稳，因为角色成了写作者。 」



谈到合作对象朴智贤（朴智炫）（饰 商燕），金高银满是赞美：「我本来就很喜欢她，她的角色情绪跨度很大，很重要。 她在现场甚至会送我暖内衣和毛靴，贴心到让我心跳加速。」至於饰演「商贺」的金建宇，她笑说是后辈，「现实中非常温柔稳重，就像戏里那种安定型男人，很少见。 」



被问到印象最深的片段，金高银提到40代「誾重」读信的场景：「当时真的很难拍，观众也需要和我们一起承受。 导演最后把台词几乎删光，只留下'我陪你去吧？ '和'嗯'。 我觉得正因为克制，才能感受到三十年的重量。 」

金高银笑说，《你和其余的一切》上线后，许多前辈与业内人士都私下传讯息支持，「有人还说两天追完，怪我让他们失眠。 」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻