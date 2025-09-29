《暴君的廚師》「際閂大君」崔貴華飆反派演技！海外觀眾看完忍不住罵韓文髒話！本尊笑回：我會長命百歲的

tvN熱播劇《暴君的廚師》迎來第12集大結局，飾演「際閂大君」的實力派演員崔貴華（崔貴化）以滿腔野心、最終敗亡的強烈戲碼劃下句點。

劇中李獻（李彩玟 飾）返宮後，際閂大君直言：「我靠反政把一切扭轉回來，你根本不該當王，本來就該是我登上寶座！」徹底揭開隱藏已久的野心。 李獻則冷冷回嗆：「果然如此？ 原來叔父一直想當王啊。」兩人終於正面對決。



在流放途中，際鏔大君突襲李獻，但最終仍被反擊。 最後一場一對一決鬥裡，他執著喊著「這朝鮮的王本該是我！」，卻仍難逃敗亡的命運。 在此過程中延志英（潤娥 飾）更替李獻擋劍，意外展開時空穿越的反轉橋段。 最終李獻與延志英在未來重逢，以一場深情之吻迎來Happy Ending。

大結局播出後，網友們熱烈討論，留言狂讚「崔貴華反派演技爆發」、「大結局就是際鏖大君一個人的舞台」、「罵著罵著還是忍不住佩服」。 甚至連海外觀眾也入戲過深，跑到崔貴華的社群帳號底下留言，還學韓語罵「shibal」、「saekiyyaa」等粗口，笑翻一票網友。 對此，崔貴華也幽默回應，在個人IG上傳了一張照片，手拿拖鞋「掌摑」劇中人物，並寫道：「我看應該能長命百歲了，連外國人都罵起來，哈哈哈！」



事實上，崔貴華早在《未生》中就展現過喜感演技，如今又以《暴君的廚師》裡瘋狂的「際閂大君」形象震撼觀眾，再次證明他能自由穿梭不同角色，留下鮮明印象。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞