BTS Jimin果然是捐款天使！捐1亿韩元给全北教育厅：第６次助力教育界，善款总额惊人

BTS 防弹少年团成员 Jimin（朴智旻）为了全北的学生伸出援手，豪捐1亿韩元作为奖学金。

D社与全北特别自治道教育厅在今天（25日）进行电话采访，表示：「Jimin 方面在7月时，表达了想以奖学金名义捐赠1亿韩元的意向。」



Jimin最近透过父亲表达了捐款意愿，还亲自打电话给全北教育厅商讨捐款方式，之后便将1亿韩元汇入「爱心奖学金基金会」的帐户之中。这笔善款将用於全北地区的国小、国中、高中及特殊学校学生的奖学金，帮助学业优秀或经济困难的学生。

这已经是Jimin第６次向教育厅捐款。自2019年起，他已先后向釜山、全南、江原、忠北、庆南教育厅各捐1亿韩元。



Jimin一直在各方面发挥善的影响力，他曾向绿色雨伞儿童基金会捐款超过1亿韩元，成为高额捐款者组织「Green Noble Club」的会员。此外，他也向「陆军爱国战友爱心基金」捐赠1亿韩元，土耳其、叙利亚大地震时，也捐出了1亿韩元作为救灾善款。

而Jimin所属的BTS目前正以明年上半年发行完整体专辑为目标进行准备，粉丝们也都相当期待。

