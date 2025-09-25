李俊昊《颱風商社》熱血回歸、中字預告公開：從壞小子到新手社長，攜手金敏荷迎戰IMF金融風暴！

tvN 全新週末韓劇《颱風商社》公開了李俊昊從狎鷗亭小混混到初出茅廬社長的熱血回歸，他將與金敏荷攜手共度IMF危機的奮戰故事，並釋出了正式預告片。

劇情講述1997年IMF時期，一個突然成為沒有員工、沒有資金、沒有貨品的貿易公司社長的菜鳥商人強太風，如何一步步成長的故事。距離首播僅剩兩週，大家的關注度正持續升溫，而以初出茅廬社長強太風（李俊昊 飾）與公司王牌會計吳米鮮（金敏荷 飾）為中心的預告影片也正式公開，讓觀眾對正式播出更加期待。





▼《颱風商社》正式預告 | Netflix 同步上線：



影片中，身穿名牌絲質襯衫、留著亮眼挑染頭髮、橫行狎鷗亭的「狎鷗亭小混混」時期的強太風被捕捉下來。那是個自由奔放、自信滿滿的青春年代，但IMF風暴一夕間徹底改變了他的命運。父親的公司「颱風商社」面臨倒閉，全家流落街頭。曾經享受「老闆兒子」榮華的強太風，最終換上俐落裝扮，踏入岌岌可危的颱風商社，展開全新人生。



成為貿易公司菜鳥社長的他，必須肩負起守護公司免於倒閉的重責大任。現實如暴風般席捲而來，為了賣出商品東奔西跑的他身邊，有以冷靜邏輯支撐公司的王牌會計吳米鮮（金敏荷 飾），在營業最前線衝鋒陷陣卻嘴硬的營業部科長高滿鎮（李昌勳 飾），老練的總務部次長車選擇（金才禾 飾），以多年經驗守護公司的經營部理事具明官（金松一 飾），帶著X世代特有自信的物流部代理裴松重（李尚津 飾），還有強太風交心的死黨王南模（金玟錫 飾）。他們個性各異，卻攜手展現出真正的團隊力量。



影片中，強太風這位不知放棄為何物的菜鳥社長，展現了燃燒鬥志的一面。他親身踏火、表現自信「不想讓大家見識一下嗎？我們的眼光和產品有多好！」令大家熱血沸騰。同時，他向吳米鮮真誠求助「我想學著工作，請幫幫我」，展現出初出茅廬社長的人性與真誠。雖然連「應收帳款」是什麼都不懂，但憑著「我會為了公司做任何事」的決心，以及王牌會計吳米鮮的全力支持，強太風將在逆境中一步步成長，展開一段永不放棄的旅程。



《颱風商社》將透過那段被IMF風暴襲捲、世界似乎崩塌的時代裡，依然堅守生活的平凡人故事，為正經歷困境的觀眾帶來溫暖的慰藉與力量。該劇將接檔熱播中的《暴君的廚師》，於10月11日晚上9點10分首播。

