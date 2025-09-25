漫改剧《亲爱的X》最新预告！「反派女」金裕贞露出真面目，金永大＆金度勋她会选择谁？

新剧《亲爱的X》改编自网路同名人气漫画，由金裕贞、金永大、金度勋主演，讲述一个爲了生存而戴著面具的女人和试图拯救她的男人之间发生的故事。

剧中，金裕贞饰演爲了活下来而戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韩民国顶级演员，虽然拥有耀眼的外貌和亲切善良的品格，但是对於惹自己生气的人却彻底展现出恶魔般面貌的「反社会人格」角色。金永大饰演一生守护在白雅珍身旁的「尹俊瑞」；金度勋饰演白雅珍的盲目帮手「金在吾」，以不同於尹俊瑞的方式守护著她。



公开的最新预告中，在无数闪光灯照耀的红毯上，白雅珍穿著华丽的礼服，她说：「想要在最高点重生。」但是面具背后，她的过去和真相也一一被揭开。

学生时代，白雅珍稚嫩的脸上带著天真的表情，但不知从何开始，开始露出空虚疲惫的眼神，还有狠毒又疯狂的笑容。因此围绕她的传闻也越来越多，像是「表面上假装是模范生，背后却很丑恶地敲诈同学们的钱」、「戴著人类面具的恶魔」、「白雅珍那家伙，真的要小心」等，她的真面目到底是什么？



最引人关注的是与她纠缠不清的尹俊瑞（金永大 饰）、金在吾（金度勋 饰）的命运，白雅珍意味深长的一句话：「你为了我能做到什么程度？」让人更加好奇尹俊瑞、金在吾的选择。





另外，《亲爱的X》由曾执导《Dream High》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》和《Sweet Home》等作品的李应福导演执导，剧本由2018年KBS独幕剧徵集活动中获得最优秀奖的崔子元（최지원）编剧执笔，将在11月6日首播。

