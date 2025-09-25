【10月新劇】浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》最新預告：庭沼珉「前未婚夫」登場，讓崔宇植嫉妒心爆發

10月就追這部吧！好期待崔宇植、庭沼珉這對CP啊！

SBS新劇《宇宙MARRY ME?》由崔宇植、庭沼珉、徐范俊主演，講述為了死守「豪華新婚房」大獎的兩位男女展開甜蜜又驚險的90天「假結婚」的浪漫喜劇。



劇中，崔宇植飾演擁有80年傳統的韓國第一糕點店「明順堂」的第四代獨子，也是前途無量的行銷組組長「金宇宙」。庭沼珉飾演經歷未婚夫劈腿，又遇上新婚房租賃詐騙的設計師「柳美里」，為了死守作為新婚特別獎勵的豪華別墅，她靈機一動，向與前未婚夫同名的「合作廠商」金宇宙求婚。



公開的最新預告中，金宇宙和柳美里爲了不被發現是「假夫妻」，兩人穿著情侶裝、無時無刻親密肢體接觸！對於柳美里提出的成爲「假丈夫」的提議，金宇宙不情願地說：「早上、中午、晚上、睡覺前再聯繫一次，一天總共聯繫四次才睡覺。」表現出像「真丈夫」一樣的愛意，讓人心動 ♥



但是...隨著前未婚夫金宇柱（徐范俊 飾）出現在柳美里面前，預示著「假夫妻」金宇宙和柳美里的關係將發生變化。因前未婚夫的登場讓金宇宙嫉妒心爆發，直言不諱地告白：「可能是因爲我喜歡美里吧！我討厭你跟別的男人在一起。」偽裝成夫妻的他們會發生什麼樣的事？也好期待崔宇植、庭沼珉的化學反應呀！



另外，《宇宙MARRY ME?》由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《心懷叵測的恢單女》、《警校菜鳥》的李荷娜編劇執筆，將在10月10日首播。

