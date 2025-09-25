李俊昊《台风商社》热血回归、中字预告公开：从坏小子到新手社长，携手金敏荷迎战IMF金融风暴！

tvN 全新周末韩剧《台风商社》公开了李俊昊从狎鸥亭小混混到初出茅庐社长的热血回归，他将与金敏荷携手共度IMF危机的奋战故事，并释出了正式预告片。

剧情讲述1997年IMF时期，一个突然成为没有员工、没有资金、没有货品的贸易公司社长的菜鸟商人强太风，如何一步步成长的故事。距离首播仅剩两周，大家的关注度正持续升温，而以初出茅庐社长强太风（李俊昊 饰）与公司王牌会计吴米鲜（金敏荷 饰）为中心的预告影片也正式公开，让观众对正式播出更加期待。





▼《台风商社》正式预告 | Netflix 同步上线：



影片中，身穿名牌丝质衬衫、留著亮眼挑染头发、横行狎鸥亭的「狎鸥亭小混混」时期的强太风被捕捉下来。那是个自由奔放、自信满满的青春年代，但IMF风暴一夕间彻底改变了他的命运。父亲的公司「台风商社」面临倒闭，全家流落街头。曾经享受「老板儿子」荣华的强太风，最终换上俐落装扮，踏入岌岌可危的台风商社，展开全新人生。



成为贸易公司菜鸟社长的他，必须肩负起守护公司免於倒闭的重责大任。现实如暴风般席卷而来，为了卖出商品东奔西跑的他身边，有以冷静逻辑支撑公司的王牌会计吴米鲜（金敏荷 饰），在营业最前线冲锋陷阵却嘴硬的营业部科长高满镇（李昌勋 饰），老练的总务部次长车选择（金才禾 饰），以多年经验守护公司的经营部理事具明官（金松一 饰），带著X世代特有自信的物流部代理裴松重（李尚津 饰），还有强太风交心的死党王南模（金玟锡 饰）。他们个性各异，却携手展现出真正的团队力量。



影片中，强太风这位不知放弃为何物的菜鸟社长，展现了燃烧斗志的一面。他亲身踏火、表现自信「不想让大家见识一下吗？我们的眼光和产品有多好！」令大家热血沸腾。同时，他向吴米鲜真诚求助「我想学著工作，请帮帮我」，展现出初出茅庐社长的人性与真诚。虽然连「应收帐款」是什么都不懂，但凭著「我会为了公司做任何事」的决心，以及王牌会计吴米鲜的全力支持，强太风将在逆境中一步步成长，展开一段永不放弃的旅程。



《台风商社》将透过那段被IMF风暴袭卷、世界似乎崩塌的时代里，依然坚守生活的平凡人故事，为正经历困境的观众带来温暖的慰藉与力量。该剧将接档热播中的《暴君的厨师》，於10月11日晚上9点10分首播。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻