李裕英產後一年補辦婚禮，大方公開丈夫與女兒！韓藝綜好友朴素淡送上祝福

曾演《隧道》、《瘋了，因為你！》等熱門韓劇的李裕英，去年誕下女兒相隔一年多，本月21日與圈外人丈夫補辦婚禮，婚禮過後大方秀照片，完全不避諱丈夫露臉。

李裕英看起來相當滿意婚紗照，表示婚紗照拍得很漂亮，透露當初為了不想遺憾而拍了各種樣式，又因為太難選擇而多上傳了幾張，並感謝幫她拍出漂亮照片的人士。李裕英也放送婚禮現場照，不如一般藝人避諱公開另一半的樣貌，她大方秀出丈夫的臉，和女兒婚禮上互動亦曝光，一家三口洋溢幸福。她寫下長文：

「前天終於舉行了婚禮。鄭孝珍代表（婚顧公司代表）乾淨俐落地整理了所有事務，我們只要輕鬆地做選擇就可以了，從婚紗拍攝到正式婚禮，所有流程只花兩個月內完成，而且進行得讓人非常滿意。

在宛如童話，充滿我喜歡的花朵和色彩的花園裡，多虧了總是讓我閃閃發亮的英娜老師和秀彬老師，讓我在婚禮當天也能成為非常漂亮的新娘，那是我覺得今後和老公生活裡很難再重現的畫面。還有DADA Studio為我們拍了許多帥氣的畫報和全家福，還有……讓人想要公開老公臉的21gram婚紗照……及認真以影片紀錄這美麗日子的Gravity。

用玉珠般的嗓音，在生產50天後有品位又有Sense擔任主持人、我的愛李秀貞，還有在夢幻般的天氣、親愛的朋友們獻上的可愛祝歌，珍貴的家人、親戚、朋友、摯友、同事都來了，是多巴胺盡情爆發、幸福洋溢，且人生只有一次的真正完美的婚禮。

最重要的是和丈夫與孩子之間的珍貴回憶……這份餘韻好像會持續很久，永遠不會忘記……謝謝大家。」

貼文可見朴素淡、李相燁、朴柱炫、許城泰、安恩真、孔敏貞都按愛心祝福。朴素淡也在個人限時動態分享婚禮當天拍下的景況，簡直是韓國藝術綜合學校（簡稱韓藝綜）同學會，替李裕英獻唱祝歌的正是韓藝綜同學。李裕英和朴素淡同為韓藝綜10級，安恩真、金高銀、金聖喆與李相二也是，由於李裕英晚兩年非應屆入學，所以同學們都喊她「姐姐」，包括朴素淡。



李裕英有演技也端出過不少熱門作品，最早讓她獲知名度的是電影《春》及《姦臣：色誘天下》，都讓她斬獲不少新人獎，和崔振赫及尹賢旻合演《隧道》，以及和金宣虎合演的《瘋了，因為你！》，都獲得好評並更讓她擁更廣知名度。



讓她受到關注的，還有一個原因是曾和前輩名演員金柱赫交往，遺憾的是兩人2016年認愛，2017年金柱赫車禍身亡，兩人天人永隔。從去年至今，見李裕英重獲幸福，網友都非常祝福。

