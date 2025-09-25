李聖經×蔡鍾協攜手主演MBC《在你燦爛的季節》，預告明年上半年最強浪漫

MBC全新金土劇《在你燦爛的季節》確定由李聖經、蔡鍾協主演，正式宣告一段「不可預測、燦爛浪漫」的誕生，預定於明年上半年播出。

《在你燦爛的季節》講述每天都像快樂暑假般生活的男子「燦」與將自己封閉在冬天裡的女子「蘭」命運般相遇，彼此喚醒冰封時光，譜出一段無法預測的「燦爛」愛情故事。

該劇由以《雖然30但仍17》《她很漂亮》《高校處世王》聞名、被譽為「清涼愛情劇大師」的趙成編劇熙執筆，與曾憑《請發送粉絲信》《美好世界》展現細膩演出功力的鄭翔禧PD合作。 加上在浪漫劇領域獨樹一幟的李聖經、蔡鍾協聯手，讓本劇成為明年上半年最受期待的話題之作。

劇中，李聖經飾演國內頂級高端時尚品牌「NANA Atelier」的首席設計師「宋荷蘭」，外表完美無缺，內心卻因送走摯愛而將自己困在寒冬。 與燦的偶然相遇，使她的人生出現裂痕，原本緊抓的平衡開始動搖。

李聖經憑《善良的男人》《浪漫醫生金師傅》系列、《原來這就是愛啊》《舉重妖精金福珠》等作品累積扎實演技，將再次細膩詮釋冷冽防線下的複雜情感，證明「愛情喜劇女神」的實力。



蔡鍾協則飾演世界級動畫工作室的角色設計師「鮮於燦」，陽光開朗的外表下隱藏著因神秘事故留下的深刻傷痛。 與荷蘭相遇後，他揭開無法想像的秘密，也迎來新的轉折。

蔡鍾協曾憑《是偶然嗎》《Eye Love You》《無人島的Diva》《由零開始愛上你》等展現寬廣的演技光譜，這次將真摯演繹同時蘊含燦爛與傷痛的人生，帶給觀眾溫暖共鳴與深刻餘韻。



製作組表示：「李聖經與蔡鍾協是表現這兩個角色與故事的最佳演員。 面對過往的秘密時，兩人能否成為彼此冬天的春天？ 彼此之間的神秘與情感波動將為觀眾帶來「燦爛的感動」，敬請期待。」

目前《在你燦爛的季節》已全面進入製作加速期，目標於明年上半年正式播出。

