李裕英产后一年补办婚礼，大方公开丈夫与女儿！韩艺综好友朴素淡送上祝福

曾演《隧道》、《疯了，因为你！》等热门韩剧的李裕英，去年诞下女儿相隔一年多，本月21日与圈外人丈夫补办婚礼，婚礼过后大方秀照片，完全不避讳丈夫露脸。

李裕英看起来相当满意婚纱照，表示婚纱照拍得很漂亮，透露当初为了不想遗憾而拍了各种样式，又因为太难选择而多上传了几张，并感谢帮她拍出漂亮照片的人士。李裕英也放送婚礼现场照，不如一般艺人避讳公开另一半的样貌，她大方秀出丈夫的脸，和女儿婚礼上互动亦曝光，一家三口洋溢幸福。她写下长文：

「前天终於举行了婚礼。郑孝珍代表（婚顾公司代表）干净俐落地整理了所有事务，我们只要轻松地做选择就可以了，从婚纱拍摄到正式婚礼，所有流程只花两个月内完成，而且进行得让人非常满意。

在宛如童话，充满我喜欢的花朵和色彩的花园里，多亏了总是让我闪闪发亮的英娜老师和秀彬老师，让我在婚礼当天也能成为非常漂亮的新娘，那是我觉得今后和老公生活里很难再重现的画面。还有DADA Studio为我们拍了许多帅气的画报和全家福，还有……让人想要公开老公脸的21gram婚纱照……及认真以影片纪录这美丽日子的Gravity。

用玉珠般的嗓音，在生产50天后有品位又有Sense担任主持人、我的爱李秀贞，还有在梦幻般的天气、亲爱的朋友们献上的可爱祝歌，珍贵的家人、亲戚、朋友、挚友、同事都来了，是多巴胺尽情爆发、幸福洋溢，且人生只有一次的真正完美的婚礼。

最重要的是和丈夫与孩子之间的珍贵回忆……这份余韵好像会持续很久，永远不会忘记……谢谢大家。」

贴文可见朴素淡、李相烨、朴柱炫、许城泰、安恩真、孔敏贞都按爱心祝福。朴素淡也在个人限时动态分享婚礼当天拍下的景况，简直是韩国艺术综合学校（简称韩艺综）同学会，替李裕英献唱祝歌的正是韩艺综同学。李裕英和朴素淡同为韩艺综10级，安恩真、金高银、金圣喆与李相二也是，由於李裕英晚两年非应届入学，所以同学们都喊她「姐姐」，包括朴素淡。



李裕英有演技也端出过不少热门作品，最早让她获知名度的是电影《春》及《奸臣：色诱天下》，都让她斩获不少新人奖，和崔振赫及尹贤旻合演《隧道》，以及和金宣虎合演的《疯了，因为你！》，都获得好评并更让她拥更广知名度。



让她受到关注的，还有一个原因是曾和前辈名演员金柱赫交往，遗憾的是两人2016年认爱，2017年金柱赫车祸身亡，两人天人永隔。从去年至今，见李裕英重获幸福，网友都非常祝福。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻