VARO行大運！邊佑錫剛起飛，李彩玟又靠《暴君的廚師》爆紅，30劇本一口氣送上門

韓流新一代男神誕生！經紀公司 VARO 近來可說是「男神製造機」，繼《背著善宰跑》邊佑錫人氣急升後，李彩玟也憑著近期的熱門劇《暴君的廚師》一夕爆紅（雖然是簽約之前拍攝的作品），人氣直線漲飆，業界更爆出他手上已經有30部劇本邀約，成為製作人心目中的「下一位一線男神」。

《暴君的廚師》不僅在韓國本土收視告捷，更引爆國際話題。 李彩玟飾演擁有「絕對味覺」的暴君延熙君「李獻」，在愛情與喜劇之間自由切換，讓觀眾看得大呼過癮。 雖然他在開拍前僅一個月才臨時定角，但短時間內就完成騎馬、射箭、武打戲甚至傳統舞蹈「處容舞」的訓練，敬業程度讓合作的潤娥直誇「簡直就是李獻本人」，導演張太侑也盛讚「隨時都能以最佳狀態開拍」。



數據也證明了李彩玟的火熱。 9月21日播出的第10集收視高達 15.8%（尼爾森韓國），刷新自開播以來的最高紀錄。 同時他還在韓國企業評判研究所公佈的9月演員品牌評價中勇奪冠軍，人氣強壓同輩對手。

而隨著劇集將在本週迎來大結局，李彩玟的下一步更讓粉絲引頸期盼。 有內部人士透露：「光是在《暴君的廚師》收官前，他就已經收到30部新劇本邀約。」堪稱炙手可熱。



粉絲不用擔心很快就見不到他！李彩玟預計在下半年透過Netflix原創劇《現金英雄/Cashero》再度與觀眾見面，勢必再掀新一波話題。

