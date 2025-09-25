合作过众多高颜值男演员中谁最帅？朴圭瑛感叹：「车银优！怎么看都帅得让人难以适应～」

最新公开的朴娜莱 YouTube 频道《娜莱食》中，播出了有「Netflix女儿」之称的人气演员朴圭瑛的近况与专访，她也大方的透露与车银优合作的感受，让网友们都非常有共鸣。

朴圭瑛以外语高中的背景、延世大学出身的「别人家的孩子」（高学历＆高成就）而闻名。她曾担任过韩国人气杂志《大学明日》的封面模特儿，展现清新脱俗的美貌，也以此为契机加入了演艺圈。



她表示：「当时是在延世大学就读时拍的，因为那期杂志，被 JYP 娱乐公司选中，开始了演艺生活。」

朴圭瑛因演出各种 Netflix 原创作品而有「Netflix 之女」的称号。像是《Sweet Home》、《绝世网红》、《鱿鱼游戏2》、《鱿鱼游戏3》，最近更是与任时完合作电影《杀手螳螂》，即将在9月26日上线。

朴娜莱问：「你不是跟李阵郁、徐康俊、车银优、李钟硕、任时完等这么多帅气的演员合作过吗？谁最帅啊？」语气中带著羡慕（小编补充一下名单：还有合作过宋江、李到晛、朴珍荣）。



朴圭瑛回答：「车银优演员每次看都会让我觉得是『宇宙里最帅的家伙』，还有『哎呦，怎么看都让人难以适应的家伙』那种程度的感觉。」



朴娜莱也回忆道：「的确是这样。车银优出道初期时，我和他一起拍过网路综艺。那时候拍我们两个对著面坐著的画面，我心里想：『这是怎么回事？』」帅到让人久久无以忘怀。

朴圭瑛跟车银优合作过MBC的漫改韩剧《犬系恋人》，讲述一个被诅咒「接吻就会变成狗」的女人，以及唯一能破除她的诅咒却超级怕狗的男人，所展开无法预测的幻想罗曼史。所以说，合作了这么长时间，还是看不惯他帅气的脸，车银优不愧是国宝级的「脸蛋天才」。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻