VARO行大运！边佑锡刚起飞，李彩玟又靠《暴君的厨师》爆红，30剧本一口气送上门

韩流新一代男神诞生！经纪公司 VARO 近来可说是「男神制造机」，继《背著善宰跑》边佑锡人气急升后，李彩玟也凭著近期的热门剧《暴君的厨师》一夕爆红（虽然是签约之前拍摄的作品），人气直线涨飙，业界更爆出他手上已经有30部剧本邀约，成为制作人心目中的「下一位一线男神」。

《暴君的厨师》不仅在韩国本土收视告捷，更引爆国际话题。 李彩玟饰演拥有「绝对味觉」的暴君延熙君「李献」，在爱情与喜剧之间自由切换，让观众看得大呼过瘾。 虽然他在开拍前仅一个月才临时定角，但短时间内就完成骑马、射箭、武打戏甚至传统舞蹈「处容舞」的训练，敬业程度让合作的润娥直夸「简直就是李献本人」，导演张太侑也盛赞「随时都能以最佳状态开拍」。



数据也证明了李彩玟的火热。 9月21日播出的第10集收视高达 15.8%（尼尔森韩国），刷新自开播以来的最高纪录。 同时他还在韩国企业评判研究所公布的9月演员品牌评价中勇夺冠军，人气强压同辈对手。

而随著剧集将在本周迎来大结局，李彩玟的下一步更让粉丝引颈期盼。 有内部人士透露：「光是在《暴君的厨师》收官前，他就已经收到30部新剧本邀约。」堪称炙手可热。



粉丝不用担心很快就见不到他！李彩玟预计在下半年透过Netflix原创剧《现金英雄/Cashero》再度与观众见面，势必再掀新一波话题。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻