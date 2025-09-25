【韓網熱門】聽說這是你為何那麼愛本命的原因！好像是這麼一回事......

大家有過追星經歷嗎？ 有沒有深挖過在成千上萬的愛豆裡，你為何偏偏對他/她情有獨鍾？

很可能是這個原因喔！你本人和最愛本命性格相似，所以才覺得對方可愛，是把自己的自戀投射到了對方身上！



자신은 최애랑 비슷한성격인거ㄹㅇ인게

나 최애이상원인데 ㅈㄴ멘헤라여서 옆에 안정형친구들잇음 pic.twitter.com/QBqh02PSdE — 이상하다ㅇㅅㅇ (@Handsomeleesang) September 23, 2025

韓國網友評論：

1. 感覺某種程度上是對的...... 我之前的本命就是個調皮鬼，現在的本命卻是模範生ᄏᄏ我好像介於兩者之間，這點讓我很好奇..

2. 不是... 我喜歡我的本命正因為他跟我完全相反....

3. 我的本命是自我管理之神，但我根本不知道什麼叫管理

4. ᄏᄏᄏ 我的本命們也是自我管理之神，而且還有點潔癖.. 我到底是..？

5. 沒錯，我會喜歡他就是因為覺得性格跟我很像，那種吸引力很大，覺得他又漂亮又可愛 ᅲᅲᄏᄏᄏ

6. 不是啦... 我的本命是小綿羊，但我卻很怪脾氣

7. 我的本命是高度社交化的INFP，而我是充滿偏見的INFP

8. 我性格整個大崩壞，本命卻是天使ᅲᅲᄏᄏᄏᄏ

9. 真的嗎..？ 我到現在喜歡的幾乎都跟我 MBTI一樣，只是P/J不同

10. 對，所以透過追星認識的人，很多性格也跟我很像

11. 不是不是，我比較注重外貌和實力，性格只是「好」而已，沒特別覺得跟我相反或相似

12. 我是完全相反，但因為相反所以才喜歡，算是一種理想型性格

13. 我常覺得我跟本命性格很像，MBTI 甚至一模一樣ᄏᄏᄏ而且常覺得個人粉跟成員性格也相似，因為發言的取向都差不多ᄏᄏᄏᄏᄏ

14. 我是 INTP，本命卻是 ESFJ... 超羨慕他的性格

15. 不是... 但「破壞之手」這點是相似的

16. 應該是一種仰慕相反性格的心理吧

17. 不過好像確實會喜歡跟自己形象有點相似的，不是長得像，而是那種氛圍ᄏᄏ 我也聽過

18. 哇... 好像真的耶

19. 「飯（粉絲）隨正主（本命）」這種說法不是白來的

20. 有點覺得好像是真的.. 所以有時候瞬間還會冒出「同類相斥」的感覺ᄏᄏ큐ᅲᅲ

21. 性格像不像倒是不太確定，但價值觀契合真的很重要ᄏᄏ最初的好感大多是看外貌產生的，可是能讓我傾盡人生去追的本命們，價值觀一定要合得來我才會真正入坑

22. 我比較會去看一個人的本質，所以能讓我成為本命的，多半是我會產生憧憬或共鳴的人。 完全相反的性格我反而不喜歡

23. 對我來說就是臉、臉、還是臉

24. 性格不太確定，但我有看過實驗，說人在外貌上會更容易對和自己長得像的人產生好感，好像是在EBS頻道看的

原文：https://theqoo.net/square/3928585384

