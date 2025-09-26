婚禮桌數大難題！金鍾國辦百人婚禮照樣挨酸，李章宇籌千人宴更頭痛，明星婚禮請客真是兩難

明星婚禮賓客數到底該怎麼抓，真的是門學問！歌手金鍾國本月初選擇超低調，僅邀請雙方各50位、總共100名賓客，卻被朋友抱怨沒收到請帖；而即將在11月完婚的演員李章宇，情況完全相反，光是名單就上看千人，讓他邊準備邊火大直呼「快被煩死」。兩位男神一個因為「太少」被誤會，一個因為「太多」被困擾，婚禮桌數的難題可說各有各的頭痛。

金鍾國本月初悄悄完婚，對象是圈外女友。消息曝光後立刻掀起熱議，因為整場婚禮保密到家，甚至到結婚前18天，才通知多年好友劉在錫，並邀他擔任主持人。他的婚禮相當低調，雙方家族各自只邀請50人，加起來大約100位賓客。現場星光依舊閃耀，包括《Running Man》固定班底劉在錫、池錫辰、Haha、梁世燦、宋智孝，以及「龍年俱樂部」成員與朱宇宰等圈內好友到場。



日前金鍾國透過自己的YouTube頻道談到婚禮心境。他直言：「因為我婚禮辦得小，確實有人因為沒被邀請而有點小失落。」但他也無奈表示：「如果當事人有些考量，只能小規模辦婚禮，通常大家不是會理解嗎？」甚至有人主動打電話祝賀，還說雖然不能參加，但想包紅包心意到就好。金鍾國則暖心回應「心意收下就夠了」。



另一方面，預計11月將與女星趙慧媛步入婚姻的李章宇最近也在YouTube節目上透露籌備婚禮的煩惱。他坦言：「名單真的太可怕了，動輒上千人，光看就快被氣死！」李章宇和趙慧媛因2019年合作KBS電視劇《我唯一的守護者》擦出愛火，戀愛長跑7年終於修成正果。



除了婚禮大小事，李章宇還自曝媽媽最近催他減肥：「她說能不能少10公斤，至少看起來更精神。」看來準新郎也在為婚禮努力調整狀態。

