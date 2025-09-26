收视率57% → 3.7%暴跌！「大长今女神」李英爱也挽救不了《恩秀的好日子》，开播惨遭滑铁卢，粉丝不敢相信

曾以「万人空巷神剧」《大长今》缔造57%超狂收视率，继成绩不俗的《大指挥家》之后「国民女神」李英爱再战小萤幕，却遇上收视滑铁卢！她主演的 KBS 新剧《恩秀的好日子》於日前首播，全国收视仅3.7%，而且第二集还小跌到3.4%，表现相当低迷。

《恩秀的好日子》由李英爱搭档金永光主演，讲述一位平凡的母亲意外得到一袋新型毒品，因而被卷入危险交易的故事。 编剧全英信透露《恩秀的好日子》构想源於她在2021年冬天看到一则「学生、上班族、主妇都参与贩毒」的新闻，因自身也是主妇，便想藉由剧中角色探讨「在欲望与现实压力下，如何守住自我」的难题与价值。 导演宋贤旭表示，不同於一般将毒品作为犯罪题材的作品，本剧重点是「当毒品掉进平凡人生活后引发的混乱与抉择」，因此在呈现时更需让观众对女主角感同身受。 谈及李英爱，他盛赞对方是「清纯的代名词」，同时具备驾饷各种角色的演技厚度，最能展现角色内心的欲望与执念，算是她出道以来跨度最大的一次演出。



然而观众买单度似乎不高。 《恩秀的好日子》播出当天，对手戏剧 tvN《暴君的厨师》收视达15.8%，JTBC《百次的回忆》也有 4.3%，双双把李英爱新作压下去。



首播剧情中，李英爱饰演的「姜恩秀」丈夫罹患癌症，因想为家人留下钱财而投资失利，导致全家陷入财务危机。 此时毒贩落难，把装满毒品的包包留在她家，恩秀决定铤而走险，甚至与女儿的美术老师「李庆」（金英光 饰）（其实是毒贩）合作贩毒。 剧中一幕「穿围裙煮饭的主妇，瞬间换上手套处理毒品」，形成强烈反差，也成为首集亮点。



虽然收视开局不佳，但李英爱与小16岁金永光的「姐弟搭档」依旧让观众期待。 未来剧情如何逆转声势、是否能扭转收视颓势，都将是后续关注焦点。

