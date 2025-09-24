白種元帶著防彈少年團Jin賣酒卻惹上麻煩，原產地標示被抓包，責任分擔成焦點

韓國知名餐飲企業家白種元與偶像團防彈少年團（BTS）成員Jin（金碩珍）於2022年12月共同出資設立的農業法人公司 「Genius Lamp（지니스램프）」，近日因涉嫌違反《農水產品原產地標示法》，被人舉報至國立農產品品質管理院舉發。

該公司總部位於忠清南道禮山郡，於2024年12月推出蒸餾酒品牌 「IGIN」，由Genius Lamp負責製造，流通則由白種元旗下關係企業禮山都家（예산도가） 負責。告發人指出，Genius Lamp 透過線上商城販售的 「IGIN Highball Tonic」 系列產品中，「李子口味」與「西瓜口味」 存在兩項問題：



1. 原產地標示不實 ——雖然實際使用的是進口濃縮液，但在商品主頁與基本訊息中統一標示為「國產」，造成了對消費者的誤導： 「李子口味」產品資訊欄標示為「國產」，但詳細頁面卻寫明「李子濃縮液（智利產）」; 「西瓜口味」同樣在資訊欄標示「國產」，實際營養成分中卻載明「西瓜濃縮液（美國產）」。

2. 產品資訊誤植 ——「西瓜口味」詳細頁面誤放上「李子口味」的產品資訊圖片，導致原料產地標示混亂。



依照韓國《農水產品原產地標示法》，違反者最高可處7年以下有期徒刑或1億韓元以下罰金，法人同樣可能被科處罰金。

白種元旗下的The Born Korea近來風波不斷，今年6月已因同樣的原產地標示問題，遭檢方起訴公司與相關員工，這次再度爆出同一企業集團涉及違規，外界預料主管機關將嚴正處理。



國立農產品品質管理院相關人士表示：「若產品上方與下方的原產地標示不一致，可能導致消費者混淆，應將上方改為『詳見下方說明』的方式。」目前相關線上商城的標示已修改為「於詳細說明中標示」。

告發人強調，儘管Jin的法律責任尚待釐清，但身為世界級影響力的藝人，他仍應承擔相應的道德責任。 告發人表示：「以大眾信任為基礎的品牌合作，更應進行嚴謹的檢查與透明的溝通，確保標示真實性，這是最基本的責任。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞