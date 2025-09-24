白种元带著防弹少年团Jin卖酒却惹上麻烦，原产地标示被抓包，责任分担成焦点

韩国知名餐饮企业家白种元与偶像团防弹少年团（BTS）成员Jin（金硕珍）於2022年12月共同出资设立的农业法人公司 「Genius Lamp（지니스램프）」，近日因涉嫌违反《农水产品原产地标示法》，被人举报至国立农产品品质管理院举发。

该公司总部位於忠清南道礼山郡，於2024年12月推出蒸馏酒品牌 「IGIN」，由Genius Lamp负责制造，流通则由白种元旗下关系企业礼山都家（예산도가） 负责。告发人指出，Genius Lamp 透过线上商城贩售的 「IGIN Highball Tonic」 系列产品中，「李子口味」与「西瓜口味」 存在两项问题：



1. 原产地标示不实 ——虽然实际使用的是进口浓缩液，但在商品主页与基本讯息中统一标示为「国产」，造成了对消费者的误导： 「李子口味」产品资讯栏标示为「国产」，但详细页面却写明「李子浓缩液（智利产）」; 「西瓜口味」同样在资讯栏标示「国产」，实际营养成分中却载明「西瓜浓缩液（美国产）」。

2. 产品资讯误植 ——「西瓜口味」详细页面误放上「李子口味」的产品资讯图片，导致原料产地标示混乱。



依照韩国《农水产品原产地标示法》，违反者最高可处7年以下有期徒刑或1亿韩元以下罚金，法人同样可能被科处罚金。

白种元旗下的The Born Korea近来风波不断，今年6月已因同样的原产地标示问题，遭检方起诉公司与相关员工，这次再度爆出同一企业集团涉及违规，外界预料主管机关将严正处理。



国立农产品品质管理院相关人士表示：「若产品上方与下方的原产地标示不一致，可能导致消费者混淆，应将上方改为『详见下方说明』的方式。」目前相关线上商城的标示已修改为「於详细说明中标示」。

告发人强调，尽管Jin的法律责任尚待厘清，但身为世界级影响力的艺人，他仍应承担相应的道德责任。 告发人表示：「以大众信任为基础的品牌合作，更应进行严谨的检查与透明的沟通，确保标示真实性，这是最基本的责任。」

