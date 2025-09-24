女團RESCENE直播突傳尖叫聲，被爆虐待？成員現身說法還原真相

女團RESCENE最近意外捲入「成員遭公司虐待」傳聞，連帶引起粉絲與網友熱議，不過成員與所屬公司已緊急出面澄清。

事情起因是成員May近日在直播時，背景突然傳出一段尖銳女性尖叫和男性大喊聲，引發部份粉絲在聊天室留言：「好像有人在吵架？」、「聲音好可怕...」等擔心。 當時May也淡淡解釋：「旁邊房間有RESCENE，應該是她們在玩吧。」但影片被上傳到網路社群後，不少網友開始推測「公司是不是在虐待成員？」甚至有人認為 May冷靜的反應是「暗示粉絲的訊號」，讓事件越演越烈。

面對風波，May於日前透過粉絲平台親自發聲澄清：「太多謠言了，我們和公司是平等的關係，代表與員工都非常疼愛我們，我們也同樣信任並一起努力。」她強調，影片中的尖叫其實是「建築外的生活噪音」，平常巷弄聲音就很明顯，一開始甚至以為是成員自己發出的聲音。 May還補充：「雖然這件事根本不需要澄清，但希望不要再產生誤會，所以才發文說明。」



此外，所屬公司 The Muse Entertainment 也發表官方立場，強硬表態：「近期針對RESCENE的謠言和惡意中傷完全與事實不符。 我們已多次澄清，但仍有人散播不實訊息。」公司更警告：「對於散佈虛假訊息者，將毫不手軟採取法律行動。」

事件雖已澄清，但RESCENE 粉絲仍在社群上熱烈討論，大家希望女團能安心工作，也呼籲網路不要再無端揣測。

