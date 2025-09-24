宋承憲喪母後首發聲，貼母子合照悲慟：「再相見會投入媽媽的懷抱，大聲喊我愛您！」

宋承憲母親21日辭世，享壽77歲。昨23日母親出殯後的深夜（今24日凌晨），宋承憲首次公開發言，發文悼念母親。

*先前報導回顧：

‎〈宋承憲母親去世享壽77歲，原定《金子般我的明星》採訪取消粉絲齊送暖〉

「媽媽！這段時間您真的辛苦了。現在請在沒有痛苦的地方安息吧。在我們再相見的那一天，我一定會投入媽媽的懷抱，大聲說出：『我愛您！好想您！』我會一直等待那天的到來……媽媽！我愛您……我愛您……非常非常愛您！（愛心）──世上最美麗的我媽媽的兒子承憲」



宋承憲曾公開過父母年輕時的照片，其中‎爸爸的照片幾度成為熱門話題‎，因為相當相像《超人》克里斯多夫李維，與《金牌特務》泰隆艾格頓（Taron Egerton），帥氣程度受廣大觀眾認可，不過去年他在《Radio Star》真摯地表示「但在我眼裡，媽媽更美麗，媽媽真的是美人」，一席話再次給人深刻印象。



宋承憲哀悼母親的貼文，是他第一次公開母親近期的照片，另一張照片則是母親的骨灰罈相片，令人更加痛心。好友李施彥還有李荷妮都留言給予安慰。李施彥：「會在好的地方舒適生活的……」李荷妮：「願伯母在好的地方安息，承憲加油（愛心）。」



宋承憲和嚴正化主演的電視劇《金子般我的明星》也在昨日完結，原定25日會舉行劇終媒體採訪，但他為了持續悼念母親取消了行程。



