車太鉉調侃金鍾國太省：「婚禮用衛生紙做紙花裝飾？」自爆曾喝酒打給鍾國媽媽

金俊昊、金鍾旼、尹施允與車太鉉，四名《兩天一夜3》班底近期在《我家的熊孩子》相聚（EP.460），聊到也是《熊孩子》班底金鍾國，車太鉉透露許多。

車太鉉身為金鍾國「龍年俱樂部」同齡摯友，和金鍾國其他圈內好友全同樣突然被告知。車太鉉回顧金鍾國那天要錄《Running Man》卻打電話給他、要他空出時間，他馬上起雞皮疙瘩察覺到說：「你要結婚了？」他也表示自己完全沒有因為被隱瞞而傷心，反而感到很開心。



但講到金鍾國過度節約一事，車太鉉自爆看了《熊孩子》覺得很鬱悶，看金鍾國省衛生紙，曾喝醉打給金鍾國媽媽說「他不能這樣」。後來車太鉉突然問：「鍾國婚禮會用花裝飾吧？」懂意思的金俊昊直接噴笑，金鍾旼認為畢竟還有新娘不可能省，結果車太鉉又開玩笑說：「不會用衛生紙做紙花吧？」極盡調侃XD。



正巧，《Running Man》週日播出的最新一集迎來車太鉉，他和成員們大聊特聊金鍾國婚禮，不過似乎有些吃味，認為鍾國媽媽對他意外冷淡，起初以為鍾國媽沒認出自己，還故意拿掉本來戴著的眼鏡再去找她幾次，但媽媽反應還是差不多。



車太鉉自省起來：「伯母是不是對我有什麼不滿？因為我製造太多流言蜚語了？因為我太常亂講話了。」節目在車太鉉出場時，正回顧了他過往各種替金鍾國製造的各種謠言，讓金鍾國「在LA有妻女」煞有其事。若和上述《熊孩子》內容連結起來，鍾國媽媽該不會也因為車太鉉喝醉打給自己，招架不了而決定疏遠吧XDDD（純屬玩笑）。



《我家的熊孩子》相關內容，香港觀眾可至Viu收看。

