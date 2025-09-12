婚禮前兩周才告知！金鍾國錄下朋友們第一反應：HAHA喜極而泣，池錫辰朱宇宰驚呆問「靈魂婚禮嗎？」

金鍾國本月5日舉辦婚禮，昨日通過個人YT頻道公開了向朋友們告知婚訊的第一視角影片，大家震驚之餘紛紛送上祝福，真實反應可愛又令人感動。

這支影片名為「老虎娶親的日子」，金鍾國本來打算在婚禮上播放，但受製於場地因素未果。 金鍾國先是在Turbo Company辦公室向工作團隊分享婚訊，三位同事都驚呆：「騙人的吧？ 不是只存在於想象中的吧？感覺好奇怪、好感動...」隨後向他表達祝賀。 金鍾國表示自己和素人準新娘都希望低調一些，最近購置新房、母親不再出演《我家的熊孩子》也是因為要結婚，但否認奉子成婚的猜測，還不經意放閃：「不久前才突然決定結婚。 沒有什麼決定結婚的契機，只是因為相愛。 準新娘全都是優點。 無法預測地到來，這就是愛啊。」XD



金鍾國請造型師準備一套燕尾服，造型師笑說明天就能準備好XD隨後意識到金鍾國是當真，整個人嚇得坐直：「感覺腦袋要爆炸，突然熱到出汗！」原來她上週還和室長說希望金鍾國遇到好對象，即便突然結婚也無法，沒想到變成現實。 徐章勛則表示早就猜到了XD



金鍾國到達《Running Man》拍攝現場後向PD告知婚訊，PD也以為他撒謊！金鍾國說婚禮就在下下週，PD才回過神來，追問：「是真的嗎？ 和誰結婚？ 太好了！果然搬家是有原因的！」



接著輪到RM成員，金鍾國藉口要辦30週年活動，把他們單獨叫到車里，宣佈：「下下週五有時間的話，來我婚禮吃飯吧。」劉在錫第一反應是「別騙人了」，反復確認：「是真的嗎？ 怎麼能在我們不知道的情況下結婚？ 和誰結婚？」金鍾國：「現在就在讓你們知道呀！新娘我說了你也不認識啊。」劉在錫表示早在金鍾國買房時就察覺到端倪，表示恭喜。



HAHA聽聞婚訊後驚訝得半天無法動彈，摘掉眼鏡表示開心到快要流淚：「你要幹嘛？ 說真的！太祝賀了！」梁世燦也猝不及防：「哥，你在講什麼啊？ 不要開玩笑啦！其實突然結婚也不奇怪，之前就有苗頭。 這是今年最震驚的消息！」HAHA感慨道，我們一直以來虛構的嫂子，原來真的存在啊XD





池錫辰被金鍾國叫到一邊，一開始還以為金鍾國需要幫助，表示願全力以赴，得知婚訊後大震驚：「誰結婚？ 你結婚？ 買房是因為這個嗎？ 不會是靈魂婚禮之類的吧？」宋智孝也是又驚又喜，不停地說：「歐巴，太恭喜啦！」





Jonathan聽聞金鍾國要結婚，驚訝地瞪大雙眼：「為什麼突然結婚？ 這是人生大事，不能開玩笑啊！」Jonathan形容該消息的震撼程度：堪比Jonathan突然揭下人皮面具，宣佈自己其實是黃種人XD



好友Shorry J得知婚訊，先是震驚質疑「和健身房結婚嗎？」隨後開心大喊：「恭喜大哥！歡迎來到有婦之夫的世界！」朱宇宰通過視訊通話得知消息，一開始以為金鍾國喝多了，提出了和池錫辰相同的質疑：「是像喜歡動畫片的人那樣舉辦靈魂婚禮嗎？」意識到是真的之後，陷入情緒混亂：「OMG，無法相信！2分鐘之前還以為100%是騙人的。 祝賀大哥！我就說嘛，為什麼突然搬去大房子，為什麼檢查精子數量...」





金鍾國向「龍年俱樂部」成員姜勳、車太鉉、洪京民、張赫一一告知了喜訊，朋友們全都為他開心不已。 金鍾國表示，人生的前50年都按照自己心意生活 ，剩下的50年要為對方而活，有了家庭之後會更加努力。



韓國網友也震驚：「居然連朋友都不知道他有女友！太狠了kkk」「連經濟人和摯友都不知道，令人起雞皮疙瘩kkk」「保密工作如此徹底，難怪池錫辰說他是獨立軍人kkk」「不止一個人懷疑是靈魂婚禮耶kkk」「沒把龍年俱樂部的影片剪進來，大概是因為飆髒話了吧kkk」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞