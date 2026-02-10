短髮一剪氣場滿分！金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》白袍首波劇照曝光，劇迷嘆：10月還要再等這麼久？

從「財閥千金」到「天才外科醫生」感覺超不同！金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》首波劇照曝光，立刻引起熱議。

SBS新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫主演，改編自日劇《派遣女醫X》。劇情以「只憑實力說話、用技術證明自己」的天才女醫師「桂秀晶」（金智媛 飾）為核心，描寫她將自己流放至黑暗的過去之中，憑藉卓越的手術實力，痛快對抗荒謬體制，同時一步步揭開醫療界權力鬥爭、腐敗與黑幕真相，是一部帶有強烈黑色風格的醫療劇。



劇中，金智媛飾演將自己流放到黑暗過去中的天才外科醫生「桂秀晶」。今日（10日）公開首波劇照，金智媛以一身白袍現身，步伐堅定地走在冷冽而空曠的醫院長廊中，眼神冷靜卻藏著難以撼動的意志。簡潔俐落的造型，搭配毫不拖泥帶水的氣場，即使目前僅公開一張劇照，已足以讓觀眾感受到角色的強烈存在感，也令人更加期待她即將掀起的風暴。



劇照一公開，隨即掀起劇迷熱烈討論，紛紛表示：「期待桂醫生」、「怎麼這麼帥氣」、「為什麼要等到10月啊」、「金智媛短髮真的太漂亮」、「洪海仁的感覺完全消失，太厲害了」、「哪裡可以看桂醫生」、「已經開始期待這部劇了」、「10月還要再等這麼久」等等。

值得一提的是，金智媛上一次以短髮造型亮相，已是10年前《太陽的後裔》的「尹明珠」。近年來，她透過《三流之路》、《阿斯達年代記》、《愛在大都會》、《我的出走日記》以及《淚之女王》等作品，不斷挑戰不同類型角色，展現更為成熟多變的演技。也因此，外界更加好奇她在《Doctor X：白色黑手黨時代》中，將帶來怎樣嶄新的面貌與突破。



