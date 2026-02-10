時隔8年再合作《莎拉的真偽人生》！申惠善笑稱與李浚赫像「很久沒見的親戚」，兩人還想好三搭劇本！

Netflix 犯罪懸疑劇《莎拉的真偽人生》將於2月13日上線，由申惠善和李浚赫主演。兩人在時隔8年後再度合作，化學反應十足，粉絲已經迫不及待想看他們的精彩對手戲！

今日（10日）在製作發表會上，申惠善談到與李浚赫的合作默契時表示：「就像很久沒見的親戚。」她補充道：「距離雖遠卻又感覺很近，感覺近卻又有距離。在作品裡也是這樣，現實生活中也是這樣。」引發現場笑聲。



李浚赫談到久違重逢時則表示：「彼此合作順利，沒有摩擦，所以感覺很自在。」他還說：「（自《秘密森林》之後）雖然沒有經常見面，但對申惠善有基本的信任。她是非常出色的演員，即便在我不在的鏡頭裡，也能把一切補足。這次作品結束後，我甚至想再次與她合作。」



主持人朴京林問到：「下一次想以什麼作品再次合作呢？」李浚赫笑說：「其實我和申惠善有聊過，可能會是一對50多歲的成功夫妻，但在家裡都不出門，所以不會是不倫不類的故事，結局應該會是兩人最終踏出家門的故事。」這個劇情聽起來也很有趣啊，那就一起期待他們的第三次合作吧 XD



《莎拉的真偽人生》講述即使是假的也想成為名牌的女子「金莎拉」與追蹤她慾望的男子「朴武京」之間的故事。申惠善飾演高級時尚品牌亞洲區總代表「金莎拉」，在上流社會中頗具知名度，但背景始終成謎；李浚赫則飾演首爾地方警察廳重案組刑警「朴武京」，個性執著、觀察力敏銳，負責調查一樁與金莎拉有關的命案。



