BLACKPINK Rosé驚喜公開《APT》原始Demo獨唱版！網沸騰求發行完整音源，讚火星人布魯諾流行感加分

BLACKPINK成員Rosé於美國時間 22 日現身知名電台節目《《霍華德·史登秀（Howard Stern Show）》，聊到與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的〈APT.〉時，突然拿出手機，現場播放了這首歌的原曲Demo版本，展現與正式版不同的魅力，立即引發粉絲沸騰。

《霍華德·史登秀》擁有30年以上歷史，是美國最具代表性的傳奇談話節目之一。 Rosé公開的Demo與正式發行版本氛圍迥異，由她單獨演唱，連歌詞也有所不同。 Demo中Rosé唱到：「我會在17號房間裡，從你最愛的夢裡挑選我。我們雖然一週七天都在對話，但你無法透過螢幕擁抱我。 把朋友們留在酒吧吧，夜晚還很年輕，我有你需要的一切。 你可以自己叫車，別告訴任何人，在公寓裡見我」。



霍華德·史登（Howard Stern）在聽過Demo後表示「真的很好聽」，給出正面評價，社群媒體更是瞬間沸騰，粉絲紛紛轉發Rosé手機播放的原曲音源，留言要求推出完整的APT 1.0版本：「其實更喜歡這個版本，想聽Rosé的Solo版」「原曲已經很棒，火星人布魯諾加入了更多令人瘋狂的流行感」「 希望她能發行這個版本，真的太好聽了」。

Rosé在當天的訪談中還公開了〈APT.〉誕生的過程。 她回憶：「當時BLACKPINK決定休息一年各自去做想做的事，我來到美國參加創作，半夜還在錄音室吃麥當勞。」



她說：「我把韓國的『公寓遊戲（Apartment Game）』教給錄音室的人，他們完全迷上了那個喊『Apartment Apartment』的口號，開玩笑說『要不要拿這個做首歌』，結果真的誕生了這首歌。」

談到 Bruno Mars 時，她更盛讚：「如果沒有他，我不可能對這首歌有這麼大的信心。 他理解這首歌，也知道該怎麼做，與他合作的過程就像夢幻般的電影。」



〈APT.〉自去年 10 月發行以來，在MTV音樂錄影帶大獎（VMA）獲得7項提名並奪下「年度歌曲」等榮譽，取得全球性的成功。 截至本月18日，歌曲MV在YouTube的觀看次數已突破20億，僅用335議案、刷新K-Pop史上最短紀錄，也令Rosé成為首位同時以團體與個人身分擁有「20億觀看MV」的K-Pop歌手。



