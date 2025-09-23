车太铉调侃金钟国太省：「婚礼用卫生纸做纸花装饰？」自爆曾喝酒打给钟国妈妈

金俊昊、金钟旼、尹施允与车太铉，四名《两天一夜3》班底近期在《我家的熊孩子》相聚（EP.460），聊到也是《熊孩子》班底金钟国，车太铉透露许多。

车太铉身为金钟国「龙年俱乐部」同龄挚友，和金钟国其他圈内好友全同样突然被告知。车太铉回顾金钟国那天要录《Running Man》却打电话给他、要他空出时间，他马上起鸡皮疙瘩察觉到说：「你要结婚了？」他也表示自己完全没有因为被隐瞒而伤心，反而感到很开心。



但讲到金钟国过度节约一事，车太铉自爆看了《熊孩子》觉得很郁闷，看金钟国省卫生纸，曾喝醉打给金钟国妈妈说「他不能这样」。后来车太铉突然问：「钟国婚礼会用花装饰吧？」懂意思的金俊昊直接喷笑，金钟旼认为毕竟还有新娘不可能省，结果车太铉又开玩笑说：「不会用卫生纸做纸花吧？」极尽调侃XD。



正巧，《Running Man》周日播出的最新一集迎来车太铉，他和成员们大聊特聊金钟国婚礼，不过似乎有些吃味，认为钟国妈妈对他意外冷淡，起初以为钟国妈没认出自己，还故意拿掉本来戴著的眼镜再去找她几次，但妈妈反应还是差不多。



车太铉自省起来：「伯母是不是对我有什么不满？因为我制造太多流言蜚语了？因为我太常乱讲话了。」节目在车太铉出场时，正回顾了他过往各种替金钟国制造的各种谣言，让金钟国「在LA有妻女」煞有其事。若和上述《熊孩子》内容连结起来，钟国妈妈该不会也因为车太铉喝醉打给自己，招架不了而决定疏远吧XDDD（纯属玩笑）。



《我家的熊孩子》相关内容，香港观众可至Viu收看。

