全智贤因《暴风圈》台词而引发「辱华争议」 韩媒爆中国广告被取消，经纪公司发声了

全智贤最近因在 Disney+ 原创韩剧《暴风圈》的台词引发「辱华争议」，代言的多个国际品牌纷纷在中国平台下架相关内容，今日又传出原订要拍摄的中国广告被取消。

全智贤在《暴风圈》饰演联合国大使「徐闻柱」，在第4集说出：「为什么中国会偏好战争？」的台词，引发中国网友不满，他们认为这在污名化中国形象。并指出在香港拍摄的场景设定为中国城市大连，因场景黑暗、肮脏，指责这是刻意丑化中国城市。



（相关报导：全智贤《暴风圈》一句台词陷争议！中国网友痛批这是对中国形象污名化，更扬言「请继续限韩令」）

不少中国网友扬言「请继续限韩令」，抵制《暴风圈》和全智贤的呼声越来越高。随著舆论压力越来越大，全智贤代言的多个国际品牌爲了避开风波，也纷纷在中国平台纷纷撤除与她相关的广告和宣传。

今日（23日）有韩媒报导，某中国服装品牌邀请全智贤代言，但由於电视剧中的台词争议，当地舆论恶化，原定於25日拍摄的拍摄被迫全面取消。随后，她的经纪公司回应中国广告拍摄被取消是毫无根据，并表示：「这是事先决定不拍摄的内容，（广告拍摄取消）是在《暴风圈》公开之前就整理好的，作品和广告拍摄取消无关。」



全智贤通过2013年播出的《来自星星的你》成爲代表性的韩流明星，也在中国受到许多人喜爱。被称爲「韩流女神」的全智贤在电视剧中使用过的产品都会「售罄」，此次事件将如何解决备受关注。

