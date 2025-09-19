全智賢《暴風圈》一句台詞陷爭議！中國網友痛批這是對中國形象污名化，更揚言「請繼續限韓令」

全智賢在《暴風圈》因為一句台詞，引發中國網友不滿！

Disney+ 原創韓劇《暴風圈》，講述的是作為聯合國大使、在國際上享有盛名的徐聞柱（全智賢 飾）在調查總統候選人遇襲事件背後真相的過程中，與必須保護她、身分不明的特種要員白山湖（姜棟元 飾）一同面對威脅整個朝鮮半島的龐大陰謀。



劇中，全智賢飾演聯合國大使「徐聞柱」，因突如其來的變故，她決定參選總統，以揭開總統候選人暗殺事件的幕後主謀。這是全智賢繼《智異山》後，時隔4年回歸小螢幕，讓許多劇迷都相當期待！



怎料...在第4集中卻因為徐聞柱說出：「為什麼中國會偏好戰爭？」這句台詞，引發中國網友不滿，他們認為這在污名化中國形象，痛批劇情與現實脫節。除了台詞外，還有中國網友指出劇中「大連」的場景灰暗、骯髒，與大連現代化的真實面貌形成強烈對比，指出這是在醜化中國大連。



「全智賢 暴風圈」也登上微博熱搜，中國網友更紛紛表示：「限韓令給我執行到底，這是什麼玩意兒」、「限韓令請繼續」、「濾鏡已碎」、「你真的要珍惜中國的粉絲，怎麼能說出這種台詞」、「本來可以好好吃《來自星星的你》紅利的，偏偏要辱華」、「在中國這麼多年的口碑算是完了」、「演這種劇自己也陷入暴風圈吧」、「我以後在也不看全智賢演的任何電影電視劇」、「完全在抹黑」等等。

