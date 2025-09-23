孫藝真&玄彬久違同框！現身《徵人啟弒》VIP試映會聚餐，互動放閃甜蜜爆棚

孫藝真（孫藝珍）、李炳憲主演電影《徵人啟弒》昨晚在首爾舉辦VIP試映會，吸引大批明星出席。 孫藝真老公玄彬不僅亮相紅毯，還參加事後聚餐，被捕捉到夫妻甜蜜互動的一幕~

《徵人啟弒》是孫藝真結婚生子後的復出之作，講述原以為「一切都實現了」而感到人生滿足的上班族萬秀（李炳 飾憲），突然遭遇解僱，為了守護妻子、兩個孩子和辛苦買下的房子，展開屬於自己的「再就業之戰」，於今日（24日）正式在韓上映。



昨晚在首爾CGV龍山I'Park Mall舉行的VIP試映會上，李洙赫、朱智勛、李浚赫、李英愛、金高銀、朴珍榮、BTS防彈少年團V和RM、柳演錫、鄭星一、魏化儁、全鐘瑞、李珉廷、安昭熙、曺柔理、鄭采妍、金是兒等明星大舉出席，其中最引人矚目的就是玄彬。 玄彬穿著灰色燈芯絨套裝，手舉寫有「因為有趣所以無可奈何」（《徵人啟弒》原名）的字牌，力挺老婆的新作。

而去年12月玄彬主演電影《哈爾濱》上映時，孫藝真也同樣出席了VIP試映會，積極為老公的作品站台宣傳。

배우부부덕질하면좋은점

일석이조로먹을수잇음ㅠㅠㅠㅠㅠ

하얼빈시사회에현빈응원하러온손예진

어쩔수없다시사회에손예진응원하러온현빈

부부주사위6용안미땡나,......... pic.twitter.com/WHRydJHwKQ — 유자청 (@ujjachung) September 22, 2025

不僅如此，《徵人啟弒》昨晚的聚餐中，也有網友拍到夫妻倆的自然互動：影片中玄彬正在與旁人對話，孫藝真突然從背後閃現出來、滿臉笑容，還把手搭在玄彬手臂上，而玄彬很自然地想去握她的手。



網友驚呼二人夫妻感爆表，同框畫面流露出滿滿的自然和甜蜜，眾人無不被這份幸福感染：



어쩔수가없다 뒷풀이 현빈x손예진 부부 투샷 ㅁㅊ네 pic.twitter.com/4tgVPH8tag — 루키 (@o3o_rookie) September 23, 2025

孫藝真和玄彬在電影《極智對決》和電視劇《愛的迫降》中二度合作、漸生情愫，2022年舉行婚禮並於年底誕下一子。 去年8月17日復出拍攝《徵人啟弒》，將於10月9日在台上映。

