BTS黃金忙內柾國，K-POP 首位在 Spotify「全球頂尖藝人」榜單上累積 800 天的 SOLO 歌手！

BTS 防彈少年團成員田柾國（Jung Kook）展現了作為世界級超級流行巨星的強大存在感，在 Spotify 上創下的亞洲歌手雙重新紀錄，顯示了即便他在非活動（當兵）時期也超有存在感。

柾國在全球最大音樂串流平台 Spotify 的「全球頂尖藝人」榜單上，累積 800 天榜上有名，證明了他作為頂級藝人的持久影響力。特別是柾國即使在非活動期間，也成為首位 K-POP SOLO 藝人連續 800 天留在 Spotify「全球頂尖藝人」榜單的紀錄保持者。



此外，將 K-POP 團體與 SOLO 藝人合計在內，柾國也創下了在「全球頂尖藝人」榜單上停留時間第五長的紀錄。

柾國的 Spotify 個人帳號累積串流量達 96 億次，創下亞洲歌手「最短時間」達成，以及 K-POP SOLO 歌手「首位」達成的雙重紀錄。



他還曾以超過 4,000 萬的月聽眾數，登上歷代 K-POP SOLO 藝人「最多月聽眾數」的第 1 名。目前，他穩定維持在 1,650～1,700 萬月聽眾，展現了獨一無二的全球人氣。

柾國以首張 SOLO 出道曲〈Seven〉在 Spotify「全球周榜」上，創下亞洲 SOLO 歌手歌曲「首次」且「最長」的 114 週連續上榜紀錄；首張 SOLO 專輯《GOLDEN》也在「全球周榜」專輯榜創下「首次」且「最長」的 98 週上榜紀錄，音源、專輯雙雙刷新超長期新紀錄。



同時，柾國在 Spotify 上創下亞洲 SOLO 歌手「首次」且「最多」4 首歌曲突破 10 億串流的新紀錄。

柾國的 Spotify 個人帳號還成為 K-POP SOLO 歌手中「首次」且「唯一」擁有 19 首歌曲突破 1 億串流的新紀錄保持者。



此外，他僅憑〈Dreamers〉、〈Left and Right〉、〈Stay Alive〉3 首歌曲，就以 K-POP SOLO 藝人「最短時間」達成 10 億串流；〈Seven〉更在 Spotify 全球榜上，創下全球男歌手單曲「最多」週串流量 8974 萬 8171 次、「最短時間」破 1 億串流，以及 Spotify 歷代「最短時間」10 億串流等 4 項世界新紀錄，這些紀錄已在英國正式註冊為「金氏世界紀錄」。



