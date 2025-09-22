【韓網熱門】《暴君的廚師》飛機竟有歷史考據？網友貼「證據」：壬辰倭亂時期由鄭平九發明

上週播出的《暴君的廚師》第9集裡，料理對決來到最後一天，關鍵時刻，蔣春生駕駛「怪鳥」及時抵達，將重要的鍋蓋送到延志永手中。 很多觀眾只當奇幻劇情來看，然而據部份韓國網友考據，朝鮮時代居然真的有造出「飛機」？！



폭군의셰프 9화



장춘생님이 드디어 압력솥 뚜껑들고왔는데

비행기 만들어서 오심ㅋㅋㅋㅋㅋ

역시 타입슬립 드라마야ㅋㅋ pic.twitter.com/xk81lqLDAT — 온단 (@0dan79) September 20, 2025

網友貼出兩張圖片作為證據，其一來自韓國機場公司（Korea Airports Corporation）的部落格，寫道：「朝鮮時代，我們曾翱翔於天空。 西方有萊特兄弟的飛行者號，我國則有比它早300年的飛行器——飛車。是在壬辰倭亂時期、晉州城戰鬥中開發出的我國首架飛行器。」



另一張圖來自韓國民族文化大百科全書網站，寫道：「飛車又稱飛行器，在我國記錄中，是在朝鮮時代被發明的。 發明家鄭平九... 發明了飛車，並於1592年（宣祖25年）壬辰倭亂時在晉州城戰鬥中使用，既用來與外部聯絡，也曾幫助被困於嶺南某孤城的城主逃出三十里之外。

此外，中國的記錄中晉代張華所著《博物志》裡有「飛車」的記載，北宋詩人蘇軾的《金山妙高臺詩》中也有提及，可見在此之前就已存在飛車。

然而，由於缺乏其形態與結構的詳細記錄，至今無法確切了解。 有學界觀點認為，飛車可能是一種『裝有人形稻草人的、用於擾亂敵軍的飛行裝置』。

撰稿人：朴大順（國立光州博物館，民俗學）」



*以上為原PO內容，小編查閱了原PO貼出的資料來源，其實韓國機場公司的部落格在後半部份有提到，飛車在壬辰倭亂之後未曾出現，可能因鄭平九戰死或不受王室重視，導致技術和資料失傳; 由於飛車沒有自動動力裝置，設計圖也並未完整保存，因此很難與飛行者號相比。



韓國民族文化大百科全書網站則在開頭註明：「本條目內容為經該領域專家推薦所選之執筆者的學術見解，可能與韓國學中央研究院的官方立場有所不同。」



張華《博物志》提到的飛車：「奇肱民善爲拭扛，以殺百禽，能爲飛車，從風遠行。」奇肱國是《山海經》等古籍記載的北方國家，居民一臂三目或一足三目，身具三眼。蘇軾《金山妙高臺詩》提到的飛車：「我欲乘飛車，東訪赤松子。蓬萊不可到，弱水三萬里。」

韓國網友評論：

1. 本以為是奇幻劇請、一笑而過，居然是真的？ ！

2. 架空歷史題材的特色：如果覺得不合理，那就是考據

3. 其實很多寫架空歷史的作家本來就是歷史迷，所以考據相當嚴謹

4. 哇~這才是真正的國族自豪感吧！

5. 太厲害了，這種事一定要大肆宣傳！

6. 原來這也是有考據的，我們祖先真的天才！

7. 「飛車」雖有記錄，但沒有設計圖，所以不像萊特兄弟的飛機那樣被承認ㅠㅠ不過確實有留下文字記錄！只要有設計圖，我們就是更早的第一啊！！！

8. 可能更接近於滑翔翼吧？ 要說是飛機有點模糊。不過至少存在過，已經很了不起kkk

9. 至於馬卡龍，也有人驗證過：如果廚師用當時能取得的食材，再把大鐵鍋燒得像烤爐一樣，就真的能做出來。 這是真正的「考據劇」！

10. 劇情本來就是幻想混搭，觀眾卻在其中找考據kkk

11. 那個「飛車」既不知道動力裝置是什麼，實物更是沒人見過，所以不能算「世界最早的飛機」......

12. 以當時的科學與技術水平來看，有動力的飛行根本不可能

13. 在中國、韓國等前近代記錄裡，「飛車」這個詞只在幾部史書裡零星出現過，原理和形態都不清楚，當然也不存在實物。 即使真的存在，以當時技術條件來看，也難以超越無動力滑翔翼或原始熱氣球。 一些偽歷史學假定的「動力飛行」根本不可能，像「世界最早的飛機是韓國的飛車」或「在萊特兄弟之前就有飛車」這種口號，多半是為了吸引讀者興趣的噱頭或誇張說法。 說到底並非真正的考據，只是中國與韓國的古籍裡留下了帶有文學想像的傳說罷了。

出處：https://theqoo.net/hot/3924984727

